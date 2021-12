Lavorare in banca senza avere esperienza pregressa è un sogno che diventa realtà, grazie alle nuovissime opportunità di lavoro in ING Bank. Posizioni aperte in 3 regioni d’Italia e con contratto a tempo determinato e indeterminato. Tuttavia, non sono da meno i tirocini, la maggior parte di 6 mesi, dedicati ai più giovani e per più branche.

ING Bank, facente parte del Gruppo olandese ING, è uno dei principali istituti bancari e assicurativi al Mondo. Presente in Italia dal 2001 ed operante in oltre 40 Paesi, ad oggi conta oltre 1 milione di clienti. Periodicamente è alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle sedi italiane. Si ricercano per lo più diplomati e laureati in indirizzi specifici e con qualifiche ricercate, ma non mancano le opportunità per giovani senza esperienza.

Stipendio bancario e nessun requisito di esperienza per queste irripetibili offerte di lavoro

Le sedi di ING interessate dalla ricerca di personale si trovano in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Sono in totale 56 le posizioni aperte, di cui 46 solo su Milano. Le aree di lavoro sono Sales, Information Technology, Back Office, Wholesale Banking, Risk Management, Legal, Marketing, Economic Research, Facilities, Project, Accounting e Human Resources.

Opportunità per giovani senza esperienza

9 le posizioni aperte per tirocini professionalizzanti. Un esempio è Performance Analyst Stageur, dedicato a chi possiede un titolo universitario in materie scientifiche o economiche. Strategic Planning & Business Controls, ai laureati in economia, o Social Media, per persone qualificate in comunicazione e marketing, e tante altre. Stipendio bancario e nessun requisito di esperienza per queste irripetibili offerte di lavoro, il che le rende perfette per neolaureati.

Come inviare domanda

Tutte le posizioni aperte sono consultabili sulla piattaforma dedicata di ING. Utilizzando i filtri presenti, da PC, sulla barra laterale a sinistra, potremo restringere il campo alle offerte di nostro interesse. Cliccando su un annuncio ne visualizzeremo tutte le info relative. Troveremo, innanzitutto, la sezione Job Description che, come da titolo, ci offrirà una panoramica sintetica del ruolo da ricoprire. Poi, Key Responsibilities, atto ad illustrare le responsabilità lavorative e gli incarichi previsti. Seguono uno o più paragrafi sui requisiti essenziali ed un eventuale spazio per l’esperienza necessaria.

Cliccando sul tasto Applicare potremo, così, inviare domanda per uno dei ruoli disponibili. Inoltre, è possibile in qualunque momento inviare autocandidatura ad ING nella pagina dedicata.

