I pesci di cui parliamo in questo articolo sono gustosi e le loro carni sono considerate molto pregiate. Piatti tipici della cucina italiana, da nord a sud, sono serviti principalmente alla vigilia di Natale, oppure al cenone del Capodanno. È possibile cucinarli in vari modi: fritti, al forno, alla griglia, in umido e marinati.

Molti li mangiano solo a Natale ma non sanno che questi buonissimi pesci contengono vitamina D, omega 3 e fanno bene al cuore.

Di chi si tratta?

Le anguille sono pesci migratori e non da molto si è capito che nascono nel mare dei Sargassi situato nella zona centro-occidentale dell’oceano Atlantico. Qui vengono deposte e fecondate le uova, e i pesci riproduttori non sopravvivono alla migrazione.

Questa specie rischia l’estinzione perché è molto sfruttata per il commercio. Il culmine dell’allevamento intensivo è stato raggiunto negli anni novanta. L’anguilla e il capitone sono prelevati nel luogo in cui nascono, e sistemati in vasche di vetroresina oppure in cemento dove si provvede alla loro crescita. L’inquinamento ambientale, la costruzione di dighe e chiuse e i cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza di questi pesci. Infatti, lo IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) ha inserito le anguille e il capitone nella lista degli animali prossimi all’estinzione.

Le caratteristiche e le proprietà nutritive

Le anguille appartengono alla famiglia delle Anguillidae. La femmina può superare anche il metro e mezzo di lunghezza ed è chiamata capitone.

Sono ricche di proprietà nutritive, contengono acidi grassi monoinsaturi e omega 3 molto importanti per la salute del cuore.

Contengono vitamina E e vitamina D, la prima importante per le sue proprietà antiossidanti e la seconda per il benessere delle ossa.

Contengono vitamine del gruppo A e B12, la prima basilare per la salute degli occhi e vista e per le difese immunitarie, la seconda importante per il metabolismo dei grassi, per la sintesi dell’emoglobina e per il sistema nervoso.

Inoltre, quando mangiamo l’anguilla assumiamo una buona quantità di fosforo, che contribuisce al benessere dei denti, delle ossa e del cuore.