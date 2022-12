Basta col classico rosso e bianco! Ecco quali sono i 3 colori più belli e alla moda per Natale

Quest’anno rinnoviamo il nostro armadio! Invece della solita accoppiata bianco e rosso, ecco quali colori dovremo scegliere per vestiti e smalti per essere davvero alla moda.

La magica atmosfera del Natale è imparagonabile con qualunque altro momento dell’anno. Si respira un’aria particolare, frizzante, che fa venire voglia di godersi l’affetto di amici e parenti.

Uno degli aspetti più belli dell’inverno, però, è anche il potersi sbizzarrire con vestiti pesanti, cappotti, maglioni, sciarpe, cappelli e tanto altro ancora. La moda della stagione, soprattutto per donna, è davvero ricca di pezzi unici e irripetibili.

C’è un dettaglio, però, che fa da protagonista durante il Natale che stiamo vivendo. Il classico rosso natalizio, infatti, sembra essere passato un po’ di moda, per lasciare spazio a nuove sfumature assolutamente incredibili.

Sarà per questo che sono già moltissime le persone che hanno iniziato a usare questi toni per decorare le proprie unghie o per il proprio abbigliamento. Ecco quali sono le tonalità più in voga della stagione.

Basta col classico rosso e bianco! Scopriamo insieme quali sono le 3 tonalità che saranno protagoniste nel campo dell’abbigliamento e della cosmetica

Natale, nell’immaginario collettivo, è il momento più conviviale di tutto l’anno. Ci si ritrova a tavola con la propria famiglia, per gustare piatti tradizionali, come cannelloni ripieni, lasagne e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, questa festa corrisponde ad un vestito bianco e rosso indossato da Babbo Natale. Secondo i dettami della moda, però, le cose potrebbero non essere più così. Infatti il primo colore che sta vendendo tantissimo, soprattutto nel campo dell’abbigliamento, è il verde smeraldo.

Questo colore, scuro ma luminoso al contempo, è una perfetta via di mezzo. C’è chi ha già scelto di comprare in questo colore sciarpe, cappelli e guanti di tendenza in questa stagione.

Il colore più di classe e festaiolo allo stesso tempo

Un altro colore che andrà assolutamente di moda è l’argento. Al contrario del classico oro, la moda ha decretato che sarà l’argento il vero protagonista della stagione.

Basterà indossare una stola argento e saremo perfette sia per festeggiare Natale sia Capodanno. E non dovremo temere di eccedere.

Per evitare di attirare le attenzioni di tutti, sarà sufficiente abbinare a questa stola un abbigliamento casual. Per intenderci, una stola argento abbinata a dei pantaloni beige e ad una maglia bianca o nera creerà un perfetto equilibrio di stili.

A Capodanno, invece, con la stessa stola si potrà osare un vestito, corto o lungo, molto più consono alla festa di fine anno. Decidere se avere o meno gli occhi di tutti addosso sarà unicamente una nostra scelta.

L’ultima nuance eccezionale che sta andando a ruba

Infine arriviamo al terzo colore che sta assolutamente sbaragliando la concorrenza. Molti potrebbero non aspettarselo, dato il carattere notoriamente estivo dello stesso.

Stiamo parlando del color lavanda, una sfumatura che, normalmente, indossiamo più spesso in estate. In realtà il color lavanda, se abbinato nel modo più giusto, darà una nota di calore anche all’abbigliamento più cupo. Con lo stesso argento, il lavanda creerà un abbinamento meraviglioso, da provare subito.

Insomma, basta col classico rosso e bianco, ma sperimentiamo altri colori, come questi 3 appena citati, che ci valorizzeranno al massimo.