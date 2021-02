Il 22 gennaio è uscito un nuovo film sulla popolare piattaforma di streaming a pagamento. Qua avevamo parlato di un altro prodotto Netflix di successo.

Il film di cui parliamo si tratta di una produzione in parte americana in parte indiana, destinata ad avere grande successo. Oggi parleremo del nuovo film Netflix per famiglie che tutti stanno amando.

Il titolo del momento

Stiamo parlando de La Tigre Bianca, un film drammatico ambientato in India che vede come protagonista un giovane di nome Balram. Tratto dal libro omonimo di Aravind Adiga, narra l’ascesa sociale ed economica del giovane, nato in una famiglia poverissima dell’India rurale. In seguito a vari avvenimenti non sempre lieti, Balram ascende ad imprenditore di successo nella Silicon Valley d’India, ovvero Bangalore. Dalla unicità e dalla rarità del talento del ragazzo deriva il nome che gli viene dato a scuola da un insegnante, Tigre Bianca, che dà il nome al film.

Romanzo di formazione dai tratti fiabeschi narra il percorso dalla povertà estrema, che gli impedì di continuare gli studi, all’ascesa e l’evoluzione del protagonista, che si fa strada nella giungla d’asfalto della nuova India, tra compromessi ed ingiustizie.

La qualità di questo film è mostrare una realtà complessa come quella indiana in modo lucido e distaccato, senza cadere in facili esotismi. Nel gioco di specchi del tardo capitalismo asiatico nessuno è al sicuro dalla corruzione e dai giochi di potere. L’unico modo per sopravvivervi è usare gli stessi metodi senza scrupoli.

Interessante vedere su schermo rappresentata una realtà distante dalla nostra come l’India.

Il nuovo film Netflix per famiglie che tutti stanno amando

La Tigre Bianca è un film insolito, capace di divertire e di far riflettere, adatto a tutta la famiglia. Destinato ad avere grande successo per le tematiche trattate, è nei primi posti della classifica Netflix e lo consigliamo per trascorrere una serata in famiglia con un film leggero ma non banale.