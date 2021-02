Comprare cacao potrebbe essere un’ottima opportunità di breve e lungo termine. Nelle scorse settimane abbiamo messo più volte l’accento sul caffè evidenziando che erano in formazione degli swing rialzisti di breve, medio e lungo termine. Ad oggi, continuiamo a confermare questa nostra view e raccomandazione. C’è però un altro caso interessante da studiare ed un’operazione interessante da effettuare proprio sul cacao. Andiamo a studiare i grafici e le opportunità che si possono profilare.

La materia prima ha chiuso la giornata di contrattazione del 4 febbraio a 2.532. Nel corso dell’anno 2020, ha segnato il minimo a 2.099 ed il massimo a 2.901.

Cosa attendere da ora in poi?

Potremmo essere giunti ad un punto di svolta poliennale al rialzo? Ricordiamo che le quotazioni nell’anno 1977 hanno raggiunto un massimo a 6.065 e da quel livello è iniziata una lunga spirale ribassista fino all’anno 2000, dove ha raggiunto il minimo a 1.091.

Da quell’anno poi è iniziata una fase laterale rialzista. Nell’anno 2018 si è formato il minimo a 1.951 ed il massimo a 2.996. Da quel momento in poi, le quotazioni si sono mosse in questo range. Siamo vicini e all’inizio di una lunga fase direzionale?

Comprare cacao potrebbe essere un’ottima opportunità di breve e lungo termine

Nel mese di novembre del 2020, le quotazioni si sono mosse dall’apertura di 2.292 fino al massimo di 2.821. Un movimento del 23%. Questo potrebbe essere la tipica esplosione di momentum che fa iniziare un trend rialzista di lungo termine.

Segnale di breve termine e strategia di investimento

Comprare a mercato con stop loss di lungo termine a 2.257 e mantenere con primo target in area 3.000 per/entro i prossimi 12 mesi. Per il breve termine e per un risk reward ottimale invece, uno stop loss ideale potrebbe essere inserito a 2.438 con obiettivo a 1/3 mesi in area 2.735.

Riteniamo che ci siano elevate probabilità che sia nel breve che medio lungo termine, possano essere realizzati interessanti operazioni e ottenuti buoni rendimenti.

Torneremo sull’argomento nelle prossime settimane.