Ben 23 posizioni disponibili come Tenente per l’Esercito Italiano. È ciò che vien fuori dal bando pubblicato dal Ministero della Difesa il 4 dicembre 2021, con scadenza fissata per il 3 gennaio 2022. Si ricercano candidati nell’Arma dei Trasporti e dei Materiali, nel Corpo Sanitario ed in quelli di Commissariato dell’Esercizio. Infine, 11 posti disponibili anche nel Corpo degli Ingegneri, ognuno dei quali indirizzato a precise aree di specializzazione.

Il nuovissimo concorso dell’Esercito per 23 candidati nel ruolo di Tenente ha già attirato l’attenzione di molti. In più di 74 si son mossi per iscriversi al bando, nonostante manchino 26 giorni alla sua chiusura. Vediamone di seguito i requisiti, i posti disponibili e come partecipare alle selezioni.

Cosa serve per accedere al bando

Per partecipare al concorso dell’Esercito per Tenenti il candidato dovrà rispettare alcuni requisiti essenziali. Innanzitutto, fondamentali sono la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e una condotta incensurabile. Seguono precisi limiti d’età, il cui rispetto è essenziale per l’avanzamento della domanda. In generale, il candidato non deve aver superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età. Tuttavia, esistono alcune eccezioni, consultabili nel bando che lasceremo a fine articolo.

Il nuovissimo concorso dell’Esercito per 23 candidati nel ruolo di Tenente

I 23 Tenenti cui fa riferimento il bando del Ministero della Difesa sono laureati in materie specifiche, scelte sulla base dell’area di inserimento. Nell’Arma dei Trasporti e dei Materiali si ricercano 2 candidati con laurea in Ingegneria elettronica e 1 in meccanica. Nel Corpo degli Ingegneri, il più corposo per numero di posti aperti, si ricercano 4 laureati in Ingegneria Civile, dei sistemi edilizi o in Architettura. E ancora, 1 posto libero per specializzati in Ingegneria informatica, Informatica o Sicurezza Informatica e 1 per ingegneri delle telecomunicazioni.

Il bando

Per conoscere gli altri posti disponibili nel Corpo degli Ingegneri, in quello Sanitario e nel Corpo di Commissariato, è possibile consultare il bando originale qui. Una volta acceduti alla pagina, andiamo su Documenti e clicchiamo su “Bando ND EI 2021 Firmato DG” per scaricare il PDF. Effettuata la registrazione alla piattaforma ministeriale, potremo inoltre cliccare sul tasto Partecipa per inviare domanda. Gli interessati, per avere una panoramica di tutti i concorsi pubblici per l’Esercito e rimanere aggiornati sulle novità, possono consultare regolarmente il sito alla pagina www.concorsi.difesa.it.

Approfondimento

Tutti di corsa per queste offerte di lavoro che non richiedono esperienza passata o qualifiche speciali