Trovare lavoro non è sempre semplice, specie se per le posizioni di nostro interesse non abbiamo i requisiti richiesti per candidarci. Primo fra tutti l’esperienza pregressa, non sempre parte del nostro curriculum o comunque non nel campo dell’offerta di lavoro in questione. Altri limiti potrebbero essere la richiesta di diploma o laurea in aree specifiche, la poca conoscenza della lingua inglese e l’impossibilità di lavorare full time.

A tal proposito, in questo articolo stileremo una lista delle opportunità di lavoro dai requisiti accessibili. Per alcune posizioni attualmente aperte non è fatta alcuna richiesta particolare, se non quella della giusta attitudine per ricoprire il ruolo. Pochi o nessun limite per coloro che vogliono candidarsi e mettersi in gioco. Le offerte provengono da più aziende e per più sedi sparse in tutta Italia.

Tutti di corsa per queste offerte di lavoro che non richiedono esperienza passata o qualifiche speciali

Alcune di queste le abbiamo già riportate ed analizzate in precedenti articoli. Un esempio è Autogrill, la multinazionale italiana fra le più importanti nel settore della ristorazione per i viaggiatori. Da questa, tantissime nuove opportunità di lavoro da Nord a Sud accessibili a molti per via dei pochi requisiti. Per info consultiamo “Pioggia di offerte di lavoro per tutti ed in tutta Italia dalla multinazionale italiana Autogrill”.

Anche Piazza Italia è in prima fila nella ricerca di personale in tutta Italia. La maggior parte delle posizioni aperte sono per la sede di Nola, in provincia di Napoli. Seguono quelle di Genova, Rozzano e Solbiate Olona. Per visualizzarle tutte, proseguiamo la lettura in “Nient’altro che il diploma per accedere a queste fruttuose offerte di lavoro in tutta Italia”.

Opportunità di lavoro senza esperienza in Foot Locker

171 posizioni aperte in Italia per Foot Locker, la nota catena di abbigliamento sportivo americana con punti vendita in oltre 25 Paesi. I profili interessati sono 2, ovvero Visual Merchandising Lead e Addetto Vendita. Per quest’ultimo si ricercano candidati con e senza esperienza, abili nell’interazione con la clientela e nello svolgimento delle mansioni previste. Tutti di corsa per queste offerte di lavoro che non richiedono esperienza passata o qualifiche speciali, disponibili in più sedi d’Italia. In particolare, nelle regioni di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Piemonte, Puglia, Trentino, Veneto, Umbria, Sardegna e Sicilia. Per visualizzare tutte le offerte di lavoro disponibili da Foot Locker ed inviare domanda, visitiamo la pagina dedicata.