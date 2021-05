È decisamente giunto il momento propizio per dedicarci al basilico. Una piantina aromatica, che con l’estate, trova tutta la sua utilità, soprattutto nei piatti freddi. Senza, ovviamente dimenticare la differenza che può fare in un sugo al pesto, o su una semplicissima pizza Margherita. Usare un basilico di qualità, nella sua semplicità, significa cambiare il letteralmente il gusto del piatto che stiamo mangiando. Ecco allora il motivo geniale per il quale stanno tutti acquistando il basilico in questo modo così economico, ma in grado di farci avere sempre piantine fresche e nuove.

Al vivaio nel polistirolo

È una domanda che ci fanno i nostri bambini quando andiamo al vivaio a fare un giro. Come mai ci sono delle lunghe strisce di polistirolo che contengono i germogli del basilico? La risposta è molto semplice. È il motivo geniale per il quale stanno tutti acquistando il basilico in questo modo così economico, ma in grado di farci avere sempre piantine fresche e nuove. È il sistema giusto per non continuare ad andare a comprare le piantine singolarmente.

Attenzione però a questo suggerimento importante

Dobbiamo fare molta attenzione però se decidiamo di acquistare il basilico in questo modo, perché dovremmo immediatamente rimuovere i ciuffetti e trapiantarli in un vaso. La comodità del polistirolo e proprio quella di fare germogliare i semi, come se fossero nel loro habitat naturale. Essendo però così piccoli, nel momento in cui nascono le foglie, dobbiamo trapiantarli. Basterà semplicemente sollevare i gambi con tutte le foglioline e tirare verso di noi. L’operazione dovrebbe riuscirci senza rompere il polistirolo.

Ricordiamoci lo spazio vitale

Ora che abbiamo scoperto il trucco per non restare senza basilico sul più bello, ricordiamoci però una cosa importante.

Lasciamo uno spazio vitale sufficiente tra un germoglio e l’altro, in modo che le piante respirino e non attirino funghi a causa dell’umidità. Utilizziamo il terriccio specifico delle piante aromatiche e il risultato sarà eccezionale.

Approfondimento

Sono ancora davvero troppo pochi quelli che conoscono questa affascinante e robusta pianta in grado di fiorire rigogliosamente fino ad autunno, resistendo alle ferie estive