Con la ripartenza, la riapertura delle attività, l’estate alle porte e la prossimità delle vacanze, rinasce il desiderio di instaurare nuove relazioni. A lungo siamo stati costretti non soltanto a trascurare i vecchi rapporti, ma a rinunciare a nuove amicizie e nuove storie d’amore. Dopo tutto questo tempo il nostro stesso modo di relazionarci è cambiato. Abbiamo sicuramente paura della possibile trasmissione del virus, ma anche di non capire più chi abbiamo davanti, complice la mascherina. Ecco come prepararsi a scoprire i bugiardi nonostante la mascherina adesso che siamo pronti a instaurare nuove relazioni post-pandemia.

Quando il corpo ci tradisce

Non è facile capire se la persona che abbiamo davanti ci sta mentendo. Ci sono persone abituate a mentire, che addirittura conoscono tutti i trucchi per sembrare sinceri e convincenti: sguardo fisso sull’interlocutore, fronte distesa e così via. L’interlocutore che non ha studiato, invece, può cadere facilmente nell’inganno. Anche per i bugiardi più incalliti, però, non è sempre facile tenere a bada gli impulsi del corpo, ossia la comunicazione non verbale. Ecco il vademecum degli indizi per smascherare i bugiardi.

Gli indizi per smascherare i bugiardi

Chi cade in uno di questi sbagli non necessariamente sta mentendo. Ma se ci sono più indizi, è probabile che lo stia facendo.

Lo sguardo. Dal punto di vista neurolinguistico, se volgiamo lo sguardo in alto a sinistra stiamo cercando di ricordare qualcosa. Se lo vogliamo in alto a destra stiamo inventando. Se chi abbiamo davanti è mancino, vale l’opposto.

La testa. Spostarla un poco a sinistra o a destra come a negare dopo un’affermazione significa che non si crede a quanto si dice. Toccarsi le orecchie, coprirsi la bocca, strofinarsi gli occhi sono anche indice di disagio e possibile menzogna.

La voce. Un’alterazione improvvisa nella velocità delle parole può indicare che chi abbiamo davanti stia mentendo. Rallentare all’improvviso, per esempio, è indice di improvvisazione.

Risposte. Se a una domanda una persona ci risponde con un’altra domanda, probabilmente non vuole rispondere sinceramente. Anche la monotonia delle risposte indica la volontà di rendere verità una bugia.

Le mani. Chi mente, generalmente, non espone i palmi delle mani, le dita sono contratte e le braccia rimangono vicine al corpo.

l sudore. La sudorazione non è infallibile. Molti sudano a prescindere. Ma è un indizio valido se si accompagna ad altri.

Ecco, quindi, come prepararsi a scoprire i bugiardi nonostante la mascherina adesso che siamo pronti a instaurare nuove relazioni post-pandemia. È anche vero che ogni relazione che si decida di intraprendere va vissuta per capirne il valore. Forse sarebbe meglio lasciarsi andare, soprattutto dopo tanti mesi vissuti in isolamento. Ma avere qualche strumento per difendersi dalle compagnie sbagliate, come i bugiardi, sicuramente non guasta.