Sono una delle mete preferite delle gite scolastiche da una vita. Soprattutto per chi abita in zona o non lontano. Immergiamoci tra dame e ville affrescate, all’interno dei giardini più belli d’Europa, in questo itinerario superbo per chi ama l’arte e l’architettura dei maestri italiani. Parliamo delle Ville Venete, anche dette Palladiane, dal nome di uno degli artisti maggiormente presenti in queste creazioni. Se abbiamo voglia di riconciliarci dopo tanti mesi di web con l’arte vera e propria, questa è la meta che fa per noi. Arte, cultura, ma anche botanica, natura e buona cucina. Un mix davvero straordinario e senza tempo.

Un patrimonio immenso da non perdere

Numeri da brivido per queste dimore che ci riportano agli splendori della Repubblica di Venezia: più di 4.000. Costruite tra il 1400 e il 1700 per dare ristoro e lusso nell’immediato entroterra alle famiglie nobili e ricche della più potente città del Mediterraneo. Non tutte, ovviamente visitabili, molte, purtroppo lasciate al loro destino, per gli immensi costi di gestione. Qui, quando non c’era la pandemia, si potevano addirittura organizzare i matrimoni, in un’atmosfera da fiaba.

Scegliere le più belle

Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, attribuita al grande Andrea Palladio, è una delle più famose e maestose di tutta la regione. Un parco enorme e profumato, sale affrescate da togliere il fiato e, finalmente la possibilità, di tornare anche, tra un po’, a sentire magari qualche concerto.

La Malcontenta non può mancare nella nostra visita. Tradizionale e meravigliosa dimora, sempre opera del Palladio, poste proprio sulle rive del Brenta. Qui gli amanti dello stile neoclassico troveranno di che scaricare la batteria dello smartphone a forza di foto.

Chiudiamo il nostro tour con Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani, il cui disegno è attribuito al Bernini. Non ce ne vogliano tutte le altre ville meravigliose e degne di nota. Ma, questa ha un’atmosfera speciale nei suoi labirinti e nel suo parco, considerato, giustamente, uno dei più belli del mondo. Tra fontane, statue e un verde curatissimo, ci attenderemmo l’incontro con le splendide dame dotate di ombrellino e ventaglio.

