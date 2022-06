Il mondo invidia all’Italia questa piscina naturale da sogno scavata tra le rocce con acque cristalline a pochi chilometri da Lecce

Il Salento è uno dei luoghi preferiti per le vacanze non solo degli italiani, ma anche di tanti turisti stranieri. Il motivo è semplice: si tratta di uno dei posti paesaggisticamente più belli d’Italia, se non del mondo. Una regione meravigliosa ricchissima di splendidi scorci naturali.

Nella zona più a sud c’è una vera gemma incredibile per chi non la conosce. Scavata tra le rocce e l’acqua cristallina del mare, sorge un vero angolo di paradiso. Una piscina naturale a forma di mezzaluna che sfocia direttamente nelle acque dell’Adriatico. Si chiama Marina Serra e si tratta di un’insenatura che è davvero una piscina a cielo aperto: il mondo invidia all’Italia questa meraviglia.

Si trova nel comune di Tricase, in provincia di Lecce, ed è un vero rifugio naturale tra cielo, terra e mare.

La sua storia si perde nella leggenda del territorio. La gente del luogo racconta che qui viveva un principe, a cui i sudditi chiesero di edificare una chiesa. Il sovrano accettò, ma per completare l’opera si rivolse al diavolo: gli promise che avrebbe fatto un sacrificio in suo onore e un’ostia consacrata in dono.

La chiesa fu completata, ma il principe non onorò il patto col signore dell’Inferno. Questi, adirato, staccò le campane della chiesa e le lanciò sulla costa, dove sorge Marina Serra.

Alcuni dicono che, nelle giornate in cui il vento soffia più forte, si può addirittura sentire il suono dei rintocchi.

Durante l’estate, i turisti si recano in questo luogo meraviglioso per godere delle acque calde e placide. La roccia irregolare funge da vera e propria scala da cui si può raggiungere questa comoda piscina naturale. Ma Tricase e Marina Serra sono ricchi di tantissime altre attrattive.

Proprio qui sorge la Torre Palane, un edificio fortificato, eretto nel XVI secolo che difendeva la costa pugliese dagli attacchi dei saraceni.

Risale invece al XIV secolo la chiesa di Maria Santissima Assunta in cielo. Sono molto caratteristiche le piombatoie, ovvero degli elementi della struttura da cui si riversavano liquidi bollenti e pietre sui nemici. Nella Chiesa ci sono tre meravigliosi altari e un’opera dell’artista Finoglio, artista barocco che s’ispirava a Caravaggio.

Da Lecce, per arrivare a Marina Serra basta imboccare la via verso il mare fino a San Cataldo, da cui poi basta seguire le indicazioni stradali.

