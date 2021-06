Se per queste vacanze estive si sceglie il Sud Italia oppure ci si abita bisogna per forza andare in questo luogo magico. Infatti questa location di un famoso film è una spettacolare piscina naturale in Italia circondata da roccia e natura dove si può anche fare il bagno. Sembra veramente uno di quei luoghi magici che si vedono nei film e così è. Queste bellissime piscine naturali circondate da rocce e da alberi verdissimi per qualche ora ci faranno dimenticare chi siamo.

I Bagni della Regina Giovanna è un luogo veramente unico nel suo genere. Il nome deriva dalla sovrana di Napoli, la Regina Giovanna D’Angiò.

Sembra infatti che tra il 1371 ed il 1435 ella si recasse spesso in questo luogo per fare villeggiatura. Oltre alla piscina naturale chiusa tra le rocce è possibile vedere anche un’antica villa romana, Villa Pollio Felice, che si trova sul promontorio del capo di Sorrento. Questa piscina è stata anche lo sfondo del bacio tra Sophia Loren e Vittorio De Sica nel film “Pane, Amore e… (Scandal in Sorrento)”.

Come raggiungere questa piscina naturale?

Raggiungere i Bagni della Regina Giovanna è molto facile. Infatti sarà necessario seguire un percorso che parte dalla fine della strada Traversa Punta Capo. Dopo una bella camminata non troppo lunga nella natura si arriva davanti ad una scogliera. Qui si dovrebbe vedere una scalinata che porta giù fino alla laguna dove è possibile fare il bagno e godere di questa esperienza unica.

Qui inoltre si trova un piccolo arco dove passandoci sotto si raggiunge il mare aperto. Poi se lo si desidera si può risalire e proseguire la passeggiata fino a raggiungere una spettacolare vista sul mare blu.

