Chi ama le pietanze di mare difficilmente riesce a resistere ad un buon piatto preparato con i molluschi come cozze e vongole. Tantissime sono le ricette che possiamo realizzare con questi prodotti a partire dai classici sauté e impepate. Per non parlare poi della pasta abbinata ad essi, come la deliziosa pasta alle vongole da cucinare in modo cremoso con i trucchi degli chef.

Eppure, per quanto deliziosi, cozze e vongole non sono gli unici molluschi a nostra disposizione per cucinare piatti originali e gustosi. Ed infatti il mollusco saporito ed economico che utilizzeremo nella ricetta che segue è il cannolicchio, detto anche candela di mare.

Ingredienti e preparazione

In base al periodo e alla zona, i cannolicchi vengono circa 7 o 8 euro al chilo e cucinarli è un gioco da ragazzi. Oggi vedremo come pulire e cucinare questo splendido prodotto da preparare in modo semplicissimo. La lista degli ingredienti per la ricetta è:

cannolicchi;

pasta;

pomodorini;

aglio;

prezzemolo;

peperoncino;

scorza di limone;

rum scuro.

Prima di tutto dovremo pulire i cannolicchi che, a differenza delle vongole, non hanno bisogno di spurgare. Pertanto, facendo attenzione a non incidere troppo, inseriamo la punta di un coltello nell’attaccatura del guscio e apriamo. Una volta aperti, sempre con la punta di un coltello, separiamo la polpa dal guscio. A questo punto metteremo in padella dell’olio di oliva insieme a dell’aglio, peperoncino e gambi di prezzemolo. Quando l’olio sarà ben insaporito potremo aggiungere in padella anche i cannolicchi. Sfumiamo con del rum scuro, facciamo evaporare l’alcol e cuociamo per tre minuti.

Il mollusco saporito ed economico per la pasta meglio di cozze e vongole

Una volta cotti i cannolicchi, togliamoli dalla padella e nella stessa aggiungiamo dei pomodorini tagliati a metà e nel frattempo mettiamo a cuocere la pasta. A circa tre quarti della cottura, scoliamola direttamente nella padella in cui stanno cuocendo i pomodorini e finiamo di cuocere aggiungendo acqua di cottura. Quando la pasta sarà completamente cotta mantechiamo con un ultimo filo di olio a crudo, scorza di limone e aggiungiamo nuovamente i nostri cannolicchi.

Non resta che servire la nostra pasta ben calda in piatti fondi e decorare con del prezzemolo finemente tritato. Con questo piatto porteremo in tavola un’alternativa gustosa, saporita ma a un prezzo inferiore rispetto alle canoniche vongole. Se inoltre volessimo dare una spinta di gusto ulteriore al piatto, potremmo aggiungere una grattugiata di bottarga di muggine.

