L’abbigliamento maschile ha i propri capi caratteristici che non possono mancare nel guardaroba, inclusi quelli per un look formale. In un’occasione importante la camicia va dentro i pantaloni e si indosseranno giacca e cravatta. La cravatta dovrà essere sufficientemente lunga, arrivare a sfiorare leggermente la cintura senza oltrepassarla. Per mantenere in buono stato le nostre cravatte dovremmo prendercene cura. Sarà buona abitudine lavarle a mano e non in lavatrice. Si lavano mettendole in ammollo in acqua fredda con un sapone delicato e poi si risciacquano.

Dovremmo anche riporle adeguatamente per conservarle. Possiamo appenderle su un’apposita gruccia o piegarle, oppure sfruttare uno dei modi per sistemare le sciarpe. A lungo andare però anche le cravatte si rovinano. Capita poi di macchiarle accidentalmente o danneggiarle sbagliando nello stirare. In questi casi, o quando ci hanno stancato, potranno diventare degli interessanti materiali per altre creazioni.

Modi per riciclare le vecchie cravatte di seta e come trasformarle in un foulard

Una prima idea per il riciclo delle cravatte è sfruttarne la seta per creare un foulard. Troviamo le cuciture della cravatta e con le forbicine scuciamone delicatamente i bordi. Otterremo così un foulard da annodare al collo o indossare facendolo passare in un anello. Utilizzando delle forbici da sarta possiamo anche ricavare dalla stoffa scucita un quadrato. Lo piegheremo a triangolo e lo metteremo come fazzoletto in un taschino della giacca.

Sempre la medesima stoffa può dare vita ad alcune decorazioni da cucire o applicare con una spilla sulle camicie e altri indumenti femminili. Potremo annodarla in un fiocco o arrotolarla per crearvi una rosa di tessuto. Ulteriore suggerimento può essere tagliare le punte superiore e inferiore della cravatta. Vi faremo poi passare all’interno una fettuccia elastica che chiuderemo. A questo punto diventerà una fascia per capelli, l’elastico che fuoriesce lo posizioneremo sotto la chioma per nasconderlo.

Oggetti da creare con cravatte che non si utilizzano più

Tra i modi per riciclare le vecchie cravatte di seta vi è anche quello di realizzare una borsa utilizzando diversi modelli. Pieghiamo a metà le varie cravatte e affianchiamole tra loro, incollandole o cucendole. Giunti alle due cravatte sui due lati esterni verticali, attacchiamo tra loro le due metà frontali. Avremo ricavato una borsa rettangolare alla quale applicare un’altra cravatta arrotolata su sé stessa che fungerà da manico. Si può altresì creare anche qualche bijou fai da te. Scuciamo e apriamo la cravatta. Prendiamo delle perle di legno o polistirolo. Cominciamo collocando una perla dentro la stoffa a distanza di qualche cm dall’inizio. Avvolgiamola all’interno e blocchiamo facendo due nodi alle due estremità. Procediamo così con le altre. Al termine indosseremo la collana creata annodando attorno al collo i due lembi di stoffa esterni. Possiamo fare nel medesimo modo anche dei bracciali.

In alternativa possiamo fare un porta occhiali. Tagliamo metà cravatta e conserviamo la parte inferiore a punta. Allarghiamo quest’ultima fino creare uno spazio tra le due parti di stoffa addossate della cravatta. Pieghiamo la punta della cravatta verso l’interno e cuciamola per fissarla. Dall’altra apertura infileremo gli occhiali. Infine, vi è un’idea per la casa. Prendiamo le varie cravatte vecchie rovinate o passate di moda, intrecciamole tra loro per creare un tappeto e fissiamo con la colla. Usando la colla a caldo tracciamo poi dei puntini della parte sottostante del tappeto, così che aderisca al pavimento.

Lettura consigliata

Riciclare una vecchia camicia da uomo senza cucire con 6 idee per trasformarla