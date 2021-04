Ci siamo mai chiesti se stiamo bevendo la birra nel modo giusto e se stiamo veramente gustando il suo sapore originale e non altro? Ecco allora Il modo squisitamente unico di bere la birra e gli straordinari benefici che porta alla salute e al gusto.

Pancia gonfia e stomaco sofferente

Un buon bevitore di birra non ha la pancia bella tonda, come le persone che mangiano troppo. Ha piuttosto la classica pancia da birra, con il basso ventre cascante e che deborda dalla cintura dei pantaloni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questa caratteristica è dovuta non solo alla quantità di birra bevuta, ma anche ad un fatto poco noto ma di estrema importanza. C’è un semplice gesto che per molti è senza importanza e invece produce due conseguenze spiacevoli.

Come non versare la birra

Sembra quasi un modo raffinato versare la birra inclinando il bicchiere e appoggiandoci il becco della bottiglia. Si versa la birra lentamente per produrre pochissima schiuma. Molti fanno così ma è un sistema da non imitare.

Molti non sanno che ogni bottiglia di birra contiene l’equivalente di 2 bottiglie di anidride carbonica. Se versiamo la birra lentamente tutta l’anidride carbonica resta nel bicchiere. Quando beviamo la birra entra nello stomaco, gonfiandolo all’inverosimile. Anche per questo non bisogna bere la birra direttamente dalla bottiglia.

Il modo squisitamente unico di bere la birra e gli straordinari benefici che porta alla salute e al gusto

Il modo giusto di versare la birra è d’inclinare leggermente il bicchiere tenendo la bottiglia un po’ sollevata. Poi farla cadere sul lato del bicchiere, raddrizzandolo mentre la bottiglia si svuota. Si crea così il giusto strato di schiuma anche se deborda un pochino, e soprattutto si libera la birra dall’anidride carbonica.

La schiuma è molto importante perché in essa si assapora la dolcezza del malto e il gusto amaro del luppolo. Custodisce il vero aroma della birra e coperto dall’anidride carbonica. Se si è all’aperto forma una barriera agli insetti attratti dal suo profumo. Scopriamo veramente il vero gusto della birra versandola nel modo migliore e che aiuta a mantenere il ventre piatto.

Ecco qualche altro consiglio su come bere la birra.