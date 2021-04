I capelli riflettono il nostro stato di salute e spesso si utilizzano shampoo e balsamo con agenti chimici che li danneggiano. Inoltre, bisogna considerare che nei cambi di stagione i capelli subiscono un vero contraccolpo e incominciano a cadere. Ma esiste un rimedio che non tutti conoscono, è naturale e il suo costo è irrisorio rispetto al risultato. Analizziamo come lavare i capelli con questo rimedio fantastico e renderli sani, lucenti e prevenire la caduta, è sorprendente il risultato ottenuto. Gli ingredienti da utilizzare di solito, sono già presenti in casa, bisogna solo metterli insieme e seguire semplici passaggi.

Come lavare i capelli con questo rimedio fantastico e renderli sani, lucenti e prevenire la caduta

Spesso si usano shampoo e balsami con petrolati, paraffina e additivi che con l’andar del tempo sono dannosi per la cute, capelli e salute. Ed ecco perché i rimedi naturali sono da preferire nell’uso quotidiano e inoltre, rendono i capelli più forti e sani.

Analizziamo come realizzare uno shampoo adatto a tutti i tipi di capelli, da utilizzare frequentemente senza rovinarli.

Utilizzare 50 grammi di sapone di Aleppo con una componente del 25% di olio di alloro. Sminuzzare il sapone e metterlo in un pentolino con 200 mld id acqua, scioglierlo e fare sobbollire la miscela. Spegnere quando si sarà formato un gel, il suo colore sarà verde intenso. Fare raffreddare.

Poi, è possibile aggiungere allo shampoo, a seconda delle esigenze personali, degli infusi, ad esempio:

per capelli deboli e tinti: 50 ml di infuso composto da acqua e foglie di edera; per capelli normali: 50 ml di acqua calda; shampoo per bambini: un infuso a base di camomilla; per coloro che soffrono di calvizie: 50 ml di infuso di acqua e un rametto di rosmarino.

Lo shampoo così realizzato dura tre mesi e il risultato è sorprendente e assicurato.

Inoltre, è possibile leggere in quest’articolo come tingere i capelli in modo naturale utilizzando il caffè con proprietà anticaduta.

Realizzare un balsamo naturale in casa con effetti sorprendenti

Dopo lo shampoo naturale utilizzare un balsamo delicato che rigenera la chioma. Per la ricetta del balsamo utilizzare 100 grammi di olio di jojoba e 10 grammi di aloe vera. Miscelare insieme gli ingredienti e applicare sui capelli bagnati. Non c’è bisogno di risciacquare, il risultato è immediato i capelli appariranno lucenti e forti.