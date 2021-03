La birra fresca può essere considerata una delle gioie della vita dai suoi tanti estimatori. Le sue tante varietà poi riescono a soddisfare i gusti più diversi. È anche una delle bevande più antiche, che oggi ha dietro di sé una vera e propria scienza. Sappiamo persino a che temperatura e in che bicchiere dovremmo gustarci questa bevanda a seconda della varietà. Nonostante questo, anche se sembra incredibile, abbiamo sempre bevuto la birra nel modo sbagliato.

La temperatura della birra

Gli esperti nella degustazione di birra ci dicono che esiste una temperatura ben precisa alla quale possiamo gustare al meglio una specifica varietà. le birre più chiare sono quelle che andrebbero servite alle temperature più basse. Per una Weiss o una Pils infatti, la temperatura consigliata va dai 6° agli 8 °C. La temperatura ideale poi sale per Ipa e Ale, arrivando tra i 10° e i 12 °C. Le birre scure e più alcoliche sono quelle che dovremmo un gustare alle temperature più alte, dai 12° ai 18 °C.

Le birre che consumiamo di più in assoluto sono certamente quelle chiare, con poca schiuma e una bassa gradazione alcolica. Quindi queste andrebbero consumate belle fresche.

Dal bicchiere o dalla bottiglia?

I degustatori di birra sono fermamente convinti che questa dovrebbe essere consumata unicamente da un bicchiere. Ogni tipologia di birra ha addirittura uno specifico bicchiere che si adatta meglio alle sue caratteristiche. Attraverso il vetro trasparente infatti abbiamo la possibilità di vedere con chiarezza densità e colore. Il calice aperto poi ci lascerà apprezzare il suo aroma e versando la birra possiamo creare la schiuma.

Per comodità, necessità o per tenere la birra fresca molti di noi decidono ugualmente di berla direttamente dalla bottiglia. Dovremmo sapere però che chi decide di farlo commette spesso un errore. Infatti, è incredibile, ma abbiamo sempre bevuto la birra nel modo sbagliato.

Perché crediamo che il collo della bottiglia sia così lungo? Dopotutto non è necessario per versare e neanche per bere. Infatti, molti di noi impugnano la birra nella sua parte più larga. Il problema però è proprio questo. Tenendola in questo modo non facciamo altro che riscaldare la birra con la nostra mano calda. Impugnare la birra dal collo della bottiglia vuol dire mantenerla fresca più a lungo. Infatti, non importa che tipo di birra preferiamo o come decidiamo consumarla, la birra fresca è un qualcosa che mette tutti d’accordo.

