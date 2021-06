Con l’arrivo dell’estate tutti sogniamo di avere una forma ideale da sfoggiare al mare. Premesso che ognuno di noi dovrebbe liberarsi dall’idea di corpo perfetto, è un’esigenza normale sentirsi a proprio agio con il nostro fisico. Quest’anno c’è stato anche il lockdown a spingerci a una vita più sedentaria del solito e a far crescere il nostro girovita. Se è vero che dimagrire in pochi giorni è impossibile, perché serve uno sforzo costante, in poco tempo e con i giusti consigli possiamo comunque appiattire l’addome. Come? Sgonfiandolo. Per farlo serve solo aggiungere il giusto cibo alla nostra alimentazione. Il modo migliore per prepararsi alla prova costume senza sudare sette camicie è mangiare questi 3 alimenti che sgonfiano rapidamente pancia e stomaco. Vediamo insieme quali sono.

Quali cibi vanno assolutamente evitati prima della prova costume

Prima di arrivare agli alimenti da introdurre assolutamente nella dieta prima della prova costume, vediamo quali sono quelli da evitare a tutti i costi. Al primo posto ci sono senza dubbio tutti i lievitati, come: pane, pizza, torte e biscotti. Oltre al lievito, che causa gonfiore in molti soggetti, questi prodotti sono anche ricchi di zuccheri e presentano un alto tasso glicemico. Non sono certo il massimo per la linea. Anche i legumi sono da mettere al bando, se il nostro scopo è avere una pancia piatta. Allo stesso modo, le verdure crucifere, come il cavolfiore o i cavolini di Bruxelles. Assolutamente da evitare sono anche i fritti, le bevande gassate e le bevande contenenti caffeine o teina.

Il modo migliore per prepararsi alla prova costume senza sudare sette camicie è mangiare questi 3 alimenti che sgonfiano rapidamente pancia e stomaco

Veniamo ora agli alimenti che sgonfiano rapidamente la nostra pancia in poco tempo, facendoci sentire al meglio in pochi giorni. Il primo è lo zenzero, con cui possiamo condire ogni tipo di pietanza e bevanda, ma che possiamo anche mangiare a fettine. Poi abbiamo la quinoa, cereale privo di glutine e altamente digeribile con cui possiamo sostituire risotti, farro e ogni tipo di primo piatto. Infine, ogni frutta e verdura fresca che contenga un alto tasso di potassio. Tra queste ci sono: banane, ananas, asparagi, spinaci e anche il sedano. Rinunciamo agli alimenti che gonfiano e introduciamo questi nella dieta, e vedremo che ci sentiremo più fiduciosi di passare la prova costume a pieni voti.

Approfondimento

In pochi lo acquistano ma è questo il pane più ricco di proteine che non gonfia e non fa ingrassare anche se ne mangiamo tanto