Il pane è un alimento che non può mancare sulle nostre tavole. Eppure, a volte si tende ad eliminarlo perché ricco di carboidrati e calorie, quindi nemico del girovita. Inutile dire che si tratta di una grande e faticosa rinuncia. Ma grazie al pane di lupini possiamo continuare a consumarne a volontà, anche (soprattutto) durante la dieta. In pochi lo acquistano ma è questo il pane più ricco di proteine che non gonfia e non fa ingrassare anche se ne mangiamo tanto. Il merito è dei suoi valori nutrizionali, davvero sorprendenti se comparati a qualsiasi altro prodotto di panetteria.

La farina di lupini deriva dalla macinazione del lupino. Confrontandola con la farina 00, a parità di calorie la farina di lupini ha quasi la metà dei carboidrati (40 grammi contro 76) e il quadruplo delle proteine (36 grammi contro 9). Inoltre, il pane di lupini ha un indice glicemico nettamente inferiore a quello tradizionale (15 contro 85). È anche molto più ricco di sali minerali, fibre e vitamine. Questi valori sono davvero miracolosi per chi vuole ridurre il girovita senza rinunciare al piacere del pane. Ma non è finita qui: le proprietà del lupino sono moltissime e apportano benefici a 360 gradi al nostro organismo.

Altri incredibili benefici della farina di lupini

Per cominciare, la farina di lupini è priva di glutine, quindi consigliata per chi è intollerante o soffre di celiachia. In più, grazie al suo bassissimo indice glicemico, è un’ottima fonte di carboidrati per chi è diabetico, preferibile anche alla farina integrale. L’alto tasso proteico, invece, è perfetto per chi segue assidui regimi di allenamento (per reintegrare il tono muscolare) o per chi segue una dieta vegetariana. In questo secondo caso, il pane di lupini può essere una fonte proteica preziosissima, che sopperisce alla mancanza di proteine animali. Infine, la densa concentrazione di fibre stimola la flora batterica ed è un rimedio contro la stitichezza. Mentre la presenza di fenoli, saponina e fitosteroli combatte ipertensione e colesterolo cattivo.

Possiamo acquistare il pane di lupini o la farina per prepararlo in casa in qualsiasi supermercato biologico (oppure via internet).

