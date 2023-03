Come vestirsi bene a marzo e aprile: 3 idee look per fiorire e risplendere in primavera

Caldo, freddo e di nuovo caldo, che fatica capire come vestirsi! Prepariamoci al cambio dell’armadio, ma intanto ecco come abbinare capi più o meno pesanti per look stratosferici. La primavera è alle porte ed ecco come vestirsi per sbocciare!

Vestirsi in modo adatto in questa stagione non è mai semplice per nessuno. Anche avendo un armadio pieno di vestiti ci troviamo sempre a chiederci “che mi metto oggi”? Figuriamoci poi se il clima è ballerino come in questo periodo, un vero disastro trovare il look giusto. Ma non ti preoccupare, con queste idee non avrai più dubbi e sarai sempre vestita bene senza soffrire le temperature!

Come vestirsi bene a marzo e aprile con outfit eleganti e pratici

Il primo outfit facile da mettere insieme è sicuramente l’abbinamento blazer e jeans. Non c’è niente di più facile perché i jeans sono uno dei trend del momento e li abbiamo tutti nell’armadio. Però attenzione al modello! Sono ritornati di moda i cargo, sia nei modelli di pantalone in cotone che quelli in jeans. Evitiamo i modelli troppo skinny, scomodi e ormai non così gettonati come una volta.

Il secondo outfit è molto più pratico anche per la sera finché non farà più caldo. L’abbinamento perfetto è quello con gonna di jeans e stivali alti fino al ginocchio. Ovviamente ci vuole un capospalla e quello più adatto al look è il trench, meglio se in pelle o similpelle. Perfetto anche per outifit più eleganti, il trench è sinonimo di primavera, tiene al caldo ma senza essere troppo pesante.

Ultimo look un po’ più casual che si può indossare comodamente tutti i giorni è quello a strati. È ideale per le mezze stagioni e un po’ ricorda gli studenti dei college americani. Vestendoti a cipolla non rischierai di avere freddo e grazie al layering potrai modificare il look durante la giornata. Metti sotto un lupetto a righe, maglioncino, giubbino imbottito e pantalone largo sartoriale.

Scarpe di tendenza per questa stagione da avere nella scarpiera

Se l’anno scorso le scarpe primaverili più alla moda erano quelle con il tacco piramidale, quest’anno si punta su altro. Tornano i sabot con il tacco largo e con la fascia sul collo del piede più spessa. Di moda già negli anni 2000, ora ritornano in auge con una piccola modifica. Lo stile trapuntato che abbiamo visto un po’ ovunque, dalle borse alle cinture, contamina anche le scarpe. La fascia larga diventa trapuntata e di tanti colori diversi, dai toni scuri fino a quelli più vivaci. Come abbinare i sabot? Stanno benissimo con i jeans bootcut o con i pantaloni a sigaretta.

Ecco come vestirsi bene a marzo e aprile ora che le giornate si stanno finalmente allungando. Se ancora non te la senti di mettere le scarpe aperte, allora l’opzione migliore sono i mocassini. Sempre eleganti e intramontabili sono le scarpe perfette per ogni outfit primaverile.