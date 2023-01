Sei più un tipo da cane o da gatto? Secondo un curioso studio dipende dalla personalità

Quante volte abbiamo sentito l’espressione “cat person” e “dog person”. Cosa significa esattamente? Pare che a seconda della nostra personalità, alcuni di noi siano più tipi da gatto, mentre altri siano tipi da cane. A quanto pare, ci sono delle caratteristiche che accomunano le persone appartenenti all’una o all’altra categoria. Scopriamo quali sono questi elementi del carattere che fanno propendere verso un animale piuttosto che l’altro.

Sebbene ci siano amanti sia di cani che di gatti e degli animali in generale (e non parliamo degli animali guida dell’oroscopo), ognuno di noi ha una preferenza verso una categoria. Questo, secondo la psicologia, rivela molto sulla personalità di un individuo. Oggi vogliamo illustrarti le teorie a favore di questa tesi. Chissà che tu non ti riconosca perfettamente nel profilo psicologico che ne esce fuori.

Una persona che ama i cani che persona è?

Cani e gatti differiscono sotto moltissimi punti di vista. Un cane è più impegnativo, senza dubbio, e ti obbliga a vivere una vita più sociale (quando parli con altri proprietari di cani) e più naturalistica (poiché ti ritrovi spesso a fare lunghe passeggiate all’aperto). Questo vorrebbe dire che chi ha un cane è tendenzialmente più accomodante e più sociale rispetto a chi ha un gatto? D’altro canto, chi ha un gatto, si è sudato duramente la sua fiducia e accetta di buon grado l’indipendenza di questo animale, di cui non si diventa mai realmente proprietari, come succede per il cane. Questo rende i “cat lovers” soggetti pantofolai e più degni di fiducia? La questione è più complessa. Esistono alcune sfumature che delineano la personalità di un amante di cani e di un amante di gatti.

Scopri se sei più un tipo da cane o da gatto

Gli studi che sono stati condotti a riguardo hanno confermato che chi ha un cane è generalmente più estroverso e aperto a nuove esperienze. Anche le stelle ci mettono del loro. Pare infatti che il segno zodiacale riveli quale razza di cane si addica ad ognuno. Chi ha un gatto invece è più solitario, anticonformista, curioso e sensibile. Le ricerche hanno dimostrato poi che dietro la scelta dell’animale si nasconda un bisogno specifico. Chi sceglie il cane desidera compagnia, mentre chi sceglie il gatto ricerca affetto. Possiamo dunque riassumere alcuni aspetti della personalità che caratterizzano l’una e l’altra categoria. Un “tipo da cane”, come accennato, è più estroverso.

Le sue caratteristiche predominanti sono l’entusiasmo, l’atteggiamento positivo verso la vita, la fiducia nel prossimo e l’altruismo. Un “tipo da gatto” è più introverso, ma anche più curioso. A scegliere i gatti sono infatti solitamente persone creative, dallo spirito artistico e libero, e quelli che pensano “outside the box”, in modo non convenzionale. E tu sei più un tipo da cane o da gatto? Se ti riconosci in uno di questi profili psicologici, forse questa tesi ha una sua validità, dopotutto.