Vecchio francobollo prezioso: se trovi questo nella collezione del nonno, hai per le mani 20.000 euro

Sapevi che c’è un vecchio francobollo svizzero molto ricercato dai collezionisti perché può valere fino a 20.000 euro? Leggi per scoprire le sue caratteristiche. Potresti averlo sotto il naso e non saperlo!

Il collezionismo è un hobby che spesso può far guadagnare parecchi soldi. Col trascorrere del tempo e svariati motivi, alcuni oggetti acquisiscono un valore strepitoso. Possono essere libri, dischi, videocassette… Ed anche, molto più semplicemente, le sorpresine che si trovano all’interno di snack come patatine e merendine. Senza poi dimenticare quanto sono ricercate, dagli appassionati del settore, schede telefoniche e vecchi gettoni.

Sicuramente, però, i settori che fanno guadagnare molto sono la numismatica e la filatelia. Esistono infatti alcuni francobolli tanto rari al punto da venire considerati pezzi record. Ve ne sono poi molti altri che valgono somme stratosferiche. In questo articolo resteremo in tema filatelia e andremo a descrivere le caratteristiche di un francobollo piuttosto prezioso. L’esemplare che andremo a descrivere, infatti, vale qualcosa come 20.000 euro. Non una cifra che può cambiare la vita ma, di certo, un bel regalo che non capita spesso!

Origini e scopo del francobollo

Il metodo di affrancatura del francobollo venne inventato con la riforma postale del 1837, per volontà del britannico Rowland Hill. La presenza di un francobollo su una missiva stava ad attestare il fatto che il mittente avesse pagato il servizio di spedizione, di lettere o di pacchi. Il primo francobollo della storia venne messo in vigore il 6 maggio del 1840. Denominato “Penny black”, raffigurava la regina Vittoria.

Ovviamente, a seguito dell’entrata in vigore del “Penny black”, tutti gli Stati cominciarono a produrre il proprio francobollo. Qui di seguito ne sveleremo uno che ha un enorme valore.

Vecchio francobollo prezioso: se trovi questo ti puoi comprare una bella utilitaria

Tra i vari Stati, anche la Svizzera cominciò a produrre, per ognuno dei suoi cantoni, un francobollo. Tra tutti, quello di Basilea è di particolare interesse per i collezionisti. Nel 1845, il cantone di Basilea stampò il “Basel Dove” che, tradotto letteralmente, vuol dire “colomba di Basilea”. Questo francobollo aveva una certa particolarità che oggi lo rende tanto prezioso. Si tratta infatti del primo francobollo costituito da 3 differenti colori: nero, blu e porpora.

Attualmente, il valore massimo del Basel Dove ammonterebbe a circa 20.000 euro. Ovviamente, sia per monete che per francobolli, per determinare il valore reale finale di un esemplare, molto fa anche il loro stato di conservazione. Ad uno stato di conservazione ottimo, quello che in numismatica viene definito “fior di conio”, corrisponde il massimo del valore. Qualora invece siano presenti delle parti rovinate, che nel caso del francobollo possono essere strappi, pieghe, piccole parti mancanti o macchie, allora il valore può scendere un po’.

Ad ogni modo, poiché il valore massimo è 20.000 euro, si tratterebbe pur sempre di una bella cifra. Quindi, vecchio francobollo prezioso: se trovi questo pezzo svizzero, corri a farlo esaminare da un esperto per una valutazione oggettiva e precisa!