Nei periodi di incertezza, guadagnare qualche soldo in più per arrotondare può essere certamente utile. Molti credono sia necessario avere grandi competenze o molto tempo a disposizione. In realtà, anche le più comuni azioni quotidiane potrebbero far guadagnare senza ulteriore impegno. Tra queste troviamo la semplice camminata, importante per far muovere il corpo magari dopo una giornata sedentaria, ma anche per il portafoglio. Basta avere uno smartphone e cinque minuti di tempo per compiere un’azione semplicissima.

Il modo geniale per guadagnare camminando, compiendo questa semplicissima azione sullo smartphone

A volte ci si sorprende di certe invenzioni tecnologiche, ancora di più se ci semplificano la vita. Ormai tantissimi vivono con il cellulare sempre a portata di mano e allora sarebbe un peccato non sfruttarne tutte le potenzialità. Per esempio, si può risparmiare sulla bolletta di luce e gas con due applicazioni per gestire i consumi in casa. Inoltre, sarà facilissimo ricevere e inviare denaro usando uno dei numerosi metodi messi a disposizione proprio dallo smartphone.

Anche per guadagnare non sono necessarie azioni complicate, infatti basta scaricare la giusta applicazione e seguire normalmente la propria routine. Alcune di queste applicazioni premiano le buone pratiche, tra cui guidare correttamente, fare sport e anche camminare. Semplicemente, scaricare una di queste app è il modo geniale per guadagnare camminando, senza dover fare altro.

Le due applicazioni che premiano chi sceglie di andare a piedi

Andare a piedi invece che prendere un mezzo come la macchina è una scelta non solo salutare, ma anche sostenibile per l’ambiente. Per questo motivo stanno nascendo sempre nuove applicazioni che premiano questa buona pratica. Una delle ultime nate è WeWard, disponibile in Italia da poco tempo. È sufficiente camminare per avere in cambio la moneta chiamata Ward, facilmente convertibile in euro. Dopo averne accumulate un po’, si può decidere di trasferirle sul proprio conto collegato. In alternativa, si può scegliere tra sconti dedicati e buoni regalo.

Nata in Italia è invece Step di Young Platform. Anche questa applicazione permette di accumulare delle monete virtuali chiamate YNG semplicemente camminando, superando delle sfide e rispondendo a dei quiz. Queste monete si potranno usare per comprare e vendere criptovalute su una piattaforma dedicata. A questo punto, si può decidere come usarle per avere sconti o ricavarne il corrispettivo in euro. Si possono anche usare sul negozio presente nell’app, dove sono disponibili sconti e rimborsi nella forma del cashback.

