Viaggiare è una delle esperienze più belle che si possano fare, ma a volte è anche molto costoso. L’idea di prendere la valigia e partire per qualche giorno di relax può voler dire guardare prima di tutto al portafoglio. Basta tuttavia qualche escamotage in fase di progettazione del viaggio per riuscire davvero a non spendere troppo.

Per risparmiare sull’alloggio si possono seguire alcune soluzioni geniali per viaggiare gratis o a un prezzo stracciato.

Ma è possibile salvare il portafoglio ancora prima, nella fase di prenotazione del volo.

3 regole d’oro per risparmiare soldi sui voli aerei e trovare biglietti scontati viaggiando low cost

Quando si decide di partire per una vacanza in un luogo non troppo vicino a casa, può essere necessario prendere l’aereo. Questa soluzione può essere addirittura la più economica anche per i viaggi a breve distanza, soprattutto se si tengono sott’occhio offerte e sconti.

Il primo passo da fare prima ancora di prendere i biglietti è monitorare l’andamento dei prezzi. Bisogna cercare di trovare il momento giusto sia per acquistare sia per partire.

Ma in qualunque momento si possono applicare altre 3 regole d’oro per risparmiare soldi sui voli semplicemente scegliendo il biglietto giusto.

Una prima regola è quella di non sottovalutare mai gli aeroporti secondari. Alcuni sconti, infatti, si possono trovare proprio sui voli che toccano gli aeroporti più piccoli e defilati. In tal caso, bisognerebbe anche considerare il costo in termini di soldi e tempo degli spostamenti da e per l’aeroporto. Il trucco sta nel trovare la combinazione migliore.

Come viaggiare spendendo poco prenotando itinerari alternativi

Un altro modo per risparmiare sui voli è acquistare biglietti separati. Invece che impostare nella ricerca direttamente andata e ritorno, si possono fare ricerche separate per trovare le offerte migliori. Questo significa cercare su siti diversi, magari cambiando anche compagnia aerea. Se all’andata si trova un’offerta con una compagnia, si potrebbe trovare un ritorno scontatissimo con un’altra.

Anche quando si viaggia con altre persone potrebbe essere utile fare questo tipo di ricerca, cercando di scovare biglietti singoli scontatissimi.

Infine, un buon modo per risparmiare è combinare i primi due trucchi sfruttando le opportunità date dal cosiddetto open jaw. Si tratta di voli in cui gli aeroporti di andata e ritorno sono diversi, facendo un itinerario dalla forma a triangolo. Si prenderanno quindi biglietti separati e magari si considereranno gli aeroporti minori.

Quando abbiamo trovato il biglietto più scontato, non facciamoci scappare l’occasione e prepariamoci a partire. È ora il momento di volare in qualche luogo magnifico, come questa città italiana, considerata tra le migliori del Mondo dove viaggiare nel 2022.

Prima di partire, ricordiamoci di mettere in valigia le cose essenziali che non devono assolutamente mancare.