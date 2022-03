Sarà capitato a tutti di tornare a casa e di trovare il frigo pressoché vuoto. Ciò che ci rimane sono solo barattoli sott’olio e del pane stantio. Ebbene, saranno proprio questi gli ingredienti per realizzare un piatto inaspettatamente gustoso e velocissimo da preparare. Basterà guardare indietro a quando la dispensa vuota non era una sfortunata coincidenza ma un problema costante.

Ingredienti

180 g di spaghetti;

2 spicchi d’aglio;

2 acciughe sott’olio;

1 ciuffo di prezzemolo;

sale q.b.;

peperoncino q.b.;

olio di oliva q.b.;

3 cucchiai pane grattugiato.

Incredibile ma quando in casa abbiamo solo pane possiamo preparare una pasta tipica veloce ed economica

Spesso la protagonista dei nostri pranzi e la salvatrice di quelli all’ultimo minuto è proprio la pasta. Quindi, come prima cosa, mettiamo l’acqua a bollire in una pentola.

Cominciamo a tritare il prezzemolo sul tagliere. Poi, liberiamo l’aglio della sua camicia e tritiamolo nella maniera più adatta a noi. Infatti, per dare alla pasta un sapore più pungente possiamo tritare anche l’aglio, altrimenti possiamo farlo a fettine o lasciarlo intero. Sul tagliere mettiamo anche circa quattro filetti di acciuga. Tritiamoli finemente e mettiamoli da parte insieme al resto.

Ora, passiamo al protagonista più insolito della ricetta, il pane. Se lo abbiamo già ben secco, allora non ci resta che grattugiarlo finemente. Possiamo utilizzare una grattugia a mano o metterlo a pezzi nel mixer, ma dobbiamo stare attenti a non ridurlo completamente in polvere. Se invece il nostro pane non è secco abbastanza, possiamo farlo tostare al forno oppure utilizzare direttamente dal pangrattato. Quando avremo ottenuto almeno tre cucchiai di briciole, possiamo metterle in padella insieme a un filo d’olio. Facciamo tostare il pane facendolo saltare in padella per evitare che si bruci. Quando noteremo che sarà diventato bruno possiamo metterlo da parte.

Mettiamo insieme gli ingredienti

Adesso, è arrivato il momento di buttare la pasta. Nel frattempo, mettiamo nuovamente dell’olio in padella e aggiungiamo anche le acciughe tritate. Facendole cuocere a fuoco dolce, queste finiranno per sciogliersi creando una crema. Mettiamo in padella anche l’aglio e il peperoncino. Scoliamo la pasta e trasferiamola direttamente in padella insieme agli altri ingredienti. Quando sarà già imbrunito, togliamo l’aglio e aggiungiamo il prezzemolo. Se c’è bisogno, aggiungiamo un cucchiaio d’olio o di acqua di cottura. Quando la pasta sarà avvolta da una succulenta cremina, è arrivato il momento di servire. Non ci resta che completare l’opera con una abbondante spolverata di mollica grattugiata e tostata.

Incredibile ma quando in casa non sappiamo come salvare il pranzo, sarà proprio il pane secco a venirci in aiuto.

