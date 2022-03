Non solo Scozia o Irlanda ma i fantasmi potrebbero frequentare anche queste 3 cittadine italiane perfette per chi vuole una bellissima gita alternativa

È purtroppo recentemente scomparso un regista americano che ha rivoluzionato la storia dei fantasmi del cinema. Parliamo di Ivan Reitman e della sua incredibile invenzione dei famosissimi Ghostbusters. Cacciatori di fantasmi tra il serio e il faceto che hanno rallegrato molte delle nostre serate davanti alla tv. E, per gli appassionati del genere, attenzione che anche nel nostro Paese esisterebbero delle zone molto interessanti. Non ci riferiamo ai castelli o ai palazzi, che secondo tradizione e leggenda, ospiterebbero i fantasmi, ma a delle vere e proprie cittadine. Disabitate, isolate e spesso cadenti, che invitano gli appassionati di entità occulte a una visita. Proponiamo in questo articolo ai nostri Lettori 3 mete assolutamente da non perdere.

In Italia sarebbero almeno 1.000 le città abbandonate

Anche a causa della particolare configurazione del nostro territorio, in Italia, secondo gli esperti, sarebbero addirittura un migliaio le cosiddette “Ghost Town”. Borghi abbandonati e dall’aspetto spettrale, con strade assolutamente silenziose, case diroccate e pezzi di edifici, che con un po’ di vento, accendono la fantasia. A circa un paio d’ore di tragitto da Roma, ecco la bellissima Monterano. Forse la più famosa delle città fantasma italiane, che ha ospitato addirittura le riprese di kolossal americani come Ben Hur. Sono più di 200 anni che questa città è stata abbandonata, dopo il saccheggio delle truppe napoleoniche nel 1799. Da allora, Monterano è meta particolarmente ambita dagli appassionati dell’occulto.

Non solo Scozia o Irlanda ma i fantasmi potrebbero frequentare anche queste 3 cittadine italiane perfette per chi vuole una gita alternativa

Dalle montagne del Lazio ci trasferiamo a quelle della Lombardia, e più precisamente in Val Chiavenna, provincia di Sondrio. Qui la natura è un vero spettacolo e nelle prossime settimane regalerà colori e odori davvero incredibili. Arroccato in cima a una montagna ecco il borgo di Savogno. Famoso perché è raggiungibile solamente a piedi e dopo aver percorso una delle scalinate più lunghe del Mondo: quasi 3.000 gradini. Bellissimo e con alcune testimonianze storiche e artistiche pregevoli, Savogno conterebbe ancora 1 abitante.

Un salto in Liguria vicino a Sanremo

Non solo Scozia o Irlanda ma i fantasmi abiterebbero anche in Liguria. Qui, nell’entroterra dello splendido litorale ligure, sono molti i borghi disabitati e abbandonati. Da vedere quello di Bussana Vecchia, svuotato a fine 1800 quando un devastante terremoto ha colpito la zona. Bello il centro storico di questa località vicina a Sanremo, che si sta ripopolando di artisti e amanti della cultura. Occasione di una gita davvero diversa e in mezzo alla natura.

