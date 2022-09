Si dice che quando le donne cambino taglio di capelli è perché vogliano cambiare vita. In realtà non è proprio così, anche se spesso cambiare acconciatura coincide con una ritrovata autostima. A volte, infatti, basta modificare un po’ il proprio look per sentirsi subito meglio, più attraenti e piacenti di prima.

Il taglio che andrà di moda per le donne nella stagione fredda che sta per arrivare è assolutamente adatto per questo. Si tratta di un taglio giovanile, che ringiovanisce immediatamente, ma che rimane elegante e di classe.

A dire il vero, però, non si tratterà di una novità assoluta, visto che sono anni che questa acconciatura macina consensi. Ciò che cambia quest’anno è che sono già tantissime le celebrità del piccolo e grande schermo ad aver scelto di provarlo.

Scopriamo di quale taglio si tratta, e poi ci concentreremo anche sull’acconciatura che andrà più di moda anche per gli uomini.

Il miglior taglio di capelli per donna e uomo dell’autunno e inverno 2022

Cambiano le stagioni, e cambiano anche le tendenze. Alcuni riferimenti, però, funzionano così bene da diventare dei classici e non passare mai di moda.

Stiamo parlando, tra gli altri, del bixie cut, un taglio corto, comodo e facilissimo da gestire. Ricorda un po’ le dive anni ’80-’90, ed è perfetto per chi non ama perdere troppo tempo di fronte allo specchio.

Il bixie cut è un’evoluzione del solito caschetto, un po’ più corto e sbarazzino. Si può portare con un grande ciuffo, o con una frangetta, a seconda dei propri gusti. Oltretutto è comodo per tutti i tipi di capelli, che siano lisci o mossi e ricci. Sarà per questo che è il miglior taglio di capelli per donna, che ormai tutte vorrebbero provare. Inoltre il bixie cut è perfetto a tutte le età, e si inserisce benissimo tra i tagli più gettonati dai 50 anni in su.

Ecco l’acconciatura perfetta per gli uomini

L’uomo passa sicuramente meno tempo dal parrucchiere rispetto ad una donna. Si è soliti pensare, infatti, che i tagli per gli uomini siano sempre gli stessi, tutti uguali e abbastanza banali.

In realtà c’è una tendenza che tornerà anche quest’anno, per la felicità di molti. Si tratta del taper fade, una nuova frontiera per i parrucchieri che seguono il pubblico maschile.

Questo taglio sfumato non è facilissimo da realizzare, perché bisogna saper ottenere un’ottima sfumatura verso il basso. Più ci avvicina verso il collo, infatti, e più i capelli dovranno essere corti. In alto, invece, potremo mantenere la lunghezza che più ci piacerà. Questo taglio aiuterà a rendere i nostri capelli più ordinati, sempre pronti per la prossima uscita.

