L’autunno è una stagione che ha molto da offrire per quanto riguarda gli ortaggi, la frutta e la verdura.

Già a partire da ottobre, infatti, possiamo seminare e trapiantare diverse specie di piante, alcune fondamentali per la nostra salute.

Fra i frutti più apprezzati di questa stagione vi sono sicuramente i cachi. Questo frutto, infatti, oltre ad essere davvero dolce e delizioso è anche molto ricco di nutrienti.

In questo articolo, dunque, sveleremo alcune proprietà di questo frutto incredibile e vedremo come conservarlo per i mesi in cui non è disponibile.

Il miglior antidoto contro l’invecchiamento delle cellule potrebbe essere questo frutto autunnale ricco di antiossidanti

Come riporta l’Humanitas Research Hospital, 100 grammi di cachi apportano 70 calorie e sono ricchi di vitamine e sali minerali. Inoltre, contengono carotenoidi, acido betulinico e flavonoidi, elementi molto importanti per l’organismo.

Questi frutti sono anche un’ottima fonte di fibre, che potrebbero renderli una valida soluzione per riequilibrare l’attività intestinale.

Oltre a ciò, i cachi potrebbero aiutare a mantenere in salute il sistema cardiovascolare e prevenire l’invecchiamento cellulare. Tutto questo, grazie alla presenza di numerose sostanze dalle proprietà antiossidanti, come le catechine, associate anche ad attività antinfiammatorie e anti-infettive.

Infine, l’acido betulinico parrebbe esercitare anche un’azione antitumorale.

Ecco quindi spiegato perché il miglior antidoto contro l’invecchiamento delle cellule potrebbe essere questo frutto autunnale ricco di antiossidanti.

Come accade per altri alimenti, anche i cachi tuttavia potrebbero interferire con alcuni farmaci che regolano la pressione sanguigna.

Quanto detto, non vale quanto il parere di un medico. Quindi è opportuno rivolgersi a degli specialisti per approfondire meglio questi aspetti.

Come conservare i cachi

Dal momento che la loro stagione va da ottobre a dicembre, è molto difficile trovarli nei supermercati durante l’anno.

Inoltre, non sono frutti molto semplici da conservare, perché una volta maturi andrebbero consumati subito. Per conservarli il più a lungo possibile, si possono preparare delle deliziose confetture o delle marmellate di cachi.

Procedimento

Sterilizziamo bene tappi e barattoli di vetro. Spelliamo i cachi, eliminando anche la parte centrale più chiara e sbucciamo anche una mela. Ora tagliamo i cachi e le mele a pezzetti e versiamole all’interno di un tegamino, insieme a 2 cucchiai di succo di limone. Lasciamo cuocere, a fuoco lento, fino a 5 minuti dopo il bollore e poi spegniamo il fuoco. Ora con un passaverdura, riduciamo tutto in poltiglia ed uniamo lo zucchero di canna. Riaccendiamo il fuoco e rimestiamo ancora, finché non raggiungeremo la giusta consistenza. Dopo circa 40 minuti, possiamo inserire la confettura nel vasetto e chiudere ermeticamente.