Ormai siamo arrivati all’autunno e i tanti colori dell’estate stanno facendo posto al grigiore di ottobre. Abbiamo coltivato per mesi dei coloratissimi fiori, che hanno resistito bene al caldo ma che ora stanno appassendo.

Anche il nostro balcone, quindi, sta probabilmente diventando meno bello e un po’ più “triste”. Tuttavia, non dobbiamo disperare, perché se prendiamo i giusti accorgimenti, possiamo comunque renderlo molto gradevole anche in questa stagione. Vedremo che possiamo avere un balcone bellissimo anche in autunno grazie a questi semplici ma efficacissimi consigli.

Gli accorgimenti da prendere

Iniziamo non arrendendoci al grigiore dell’autunno. Procuriamoci qualche pianta perenne, qualcosa che possa regalare tanto colore anche in questa stagione. L’ideale sarebbe metterle in vasi ben in vista, magari agganciati al balcone, così che i vicini possano vedere bene i bellissimi colori che sfoggiamo.

Un secondo accorgimento importante riguarda la pulizia del pavimento del balcone. Siccome usiamo molto di meno questa parte della casa, c’è il rischio che la trascuriamo un po’. Il problema è che polvere e acqua piovana possono danneggiarlo, facendo scolorire le piastrelle. Se poi abbiamo una parte del balcone in legno, è ancora peggio. Rischiamo che l’acqua lo faccia marcire, causando gravissimi danni.

Per cui, cerchiamo di tenere il pavimento sgombro da qualunque cosa, vasi inclusi. In questo modo sarà più facile da pulire. Prendiamocene cura facendo una pulizia accurata almeno una volta a settimana.

Insieme alla cura del pavimento, è importante mantenere pulite anche le pareti del balcone. Si può iniziare sbarazzandosi della polvere e delle ragnatele ogni settimana e poi lavare con acqua e sapone una volta al mese. Però, facciamo attenzione, perché anche le condizioni climatiche della nostra zona devono essere prese in considerazione. Se ci troviamo in una zona molto piovosa, o polverosa, può darsi che sia necessario pulirli più frequentemente.

Inoltre, prendiamoci anche cura dell’eventuale arredamento del balcone. Se abbiamo un tavolino e delle sedie, forse è meglio non lasciarle fuori alle intemperie. Sarebbe auspicabile, se possibile, portarle dentro e magari lasciarle in cantina fino alla primavera.

Se questo non è possibile, cerchiamo almeno di proteggerle mettendoci sopra una copertura in plastica. Ovviamente, poi, anche l’arredamento va pulito e spolverato ogni tanto, così che non sia troppo usurato quando arriva di nuovo la bella stagione.

Ricordiamo, infine, che per fare tutte queste cose è importante imporsi una routine di pulizia. Infatti, c’è un forte rischio di dimenticarsi del tutto di pulire il balcone, che così rischia di essere trascurato. Prepariamo allora un calendario con tutte le pulizie da fare e comprendiamo anche quelle per il balcone.