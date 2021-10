È iniziato ottobre e l’autunno è ufficialmente iniziato.

Anche se le temperature continuano ad essere piuttosto ballerine, ormai soprattutto al mattino e alla sera il clima inizia ad essere davvero fresco.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Uno dei capi che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba autunno/inverno è sicuramente il cappotto.

Un vero e proprio lasciapassare per ogni occasione, dalla più informale alla più seria, in grado anche con pochi accessori di decidere il look.

Da molti è ancora visto come un capo da abbinare ad outfit sofisticati e seri, dei tacchi o degli stivaletti eleganti, una bella sciarpa ricercata.

Tuttavia è stato ormai sdoganato da tempo l’abbinamento del cappotto a look decisamente più sbarazzini, dimostrandosi perfetto anche sopra a jeans, felpe e sneakers.

Ecco 3 cappotti di tendenza a meno di 100 euro nella colorazione più cool dell’inverno

Abbiamo già spiegato come scegliere il cappotto in base al fisico per valorizzare le forme e nascondere i difetti.

Scegliendo un cappotto che ci valorizza potremo essere più sicure di noi stesse e giocare con gli abbinamenti, esaltandone la versatilità.

Per quanto riguarda i colori, sulle passerelle per l’autunno-inverno 2021/2022 hanno spopolato colorazioni molto diverse, dai toni pastello a quelli fluo.

Azzardi che non sempre mettono d’accordo tutti e che spesso sono difficili da abbinare ad altri colori.

C’è però una tinta che da tempo non manca mai tra le proposte degli stilisti e che è oggetto di questa piccola selezione.

Ecco 3 cappotti di tendenza a meno di 100 euro nella colorazione più cool dell’inverno, ovvero il color cammello.

La scelta è ricaduta su 3 articoli dei colossi della moda low-cost H&M, Zara e Mango.

Le proposte

H&M

Articolo 0972307004.

Cappotto con cintura a 49,99 euro.

Il tessuto è leggermente spazzolato, lunghezza al ginocchio e spacco sul retro. Dotato di colletto a revers, la cintura da legare in vita è removibile.

Le taglie vanno dalla 32 alla 50.

Zara

Articolo 8871/289.

Cappotto in misto lana dal taglio maschile, lunghezza al ginocchio, colletto a revers e spalline. Anche questo modello ha le tasche a filetto.

Il costo è di 79,95 euro e le taglie vanno dalla XS alla XXL.

Mango

Modello RIF. 17064038-LOLA-I-LM

Cappotto doppiopetto euro 79,99

Questo è il più corto tra i 3 capi proposti, foderato internamente, taglio dritto e collo a V con revers. Ha due tasche con ribattitura sul lato anteriore.

Le taglie disponibili vanno dalla XS alla XL.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutti i fisici, con prezzi decisamente accessibili.

Non resta che la parte divertente, scegliere e acquistare.

Approfondimento

Chi ha un seno prosperoso dovrebbe evitare questi errori che possono ingoffare o rendere volgari