Il metodo più semplice economico e piacevole per rendere perfetta la pelle del viso per la bella stagione stando comodamente seduti sul divano

La letteratura in ambito cosmetico è assai vasta. Oggi si sa tutto sul come detergersi, cosa mangiare per avere la pelle sana, come struccarsi, quale tipo di crema idratante usare a seconda della stagione e del momento della giornata. Arrivare all’estate con una pelle fresca, giovane e riposata è un imperativo. Si, perché non è necessario andare in vacanza per abbronzarsi, lo si può fare anche sul terrazzo di casa. È perciò importante che la pelle sia pronta per ottenere l’effetto migliore. Scopriamo il metodo più semplice economico e piacevole per rendere perfetta la pelle del viso per la bella stagione stando anche comodamente seduti sul divano.

Un piccolo accessorio da portare sempre con sé

Si tratta di un piccolo e discreto accessorio, solitamente in silicone, venduto insieme a un cavetto USB per ricaricarlo. Il massaggiatore per il viso. Una comoda impugnatura e la sezione vibrante in morbido silicone. Questo furbissimo dispositivo, effettua dei micro massaggi sulla pelle. Tutto il volto può ricevere questo piacevolissimo trattamento ad esclusione della zona occhi. Ogni massaggio dura 60 secondi, dopodiché è consigliabile spostarlo per non sovrastimolare la pelle di una singola zona. La parte vibrante, sfregando, contribuisce in maniera importante a eliminare la pelle morta, residui di trucco rimasti nonostante la detersione e aprire i pori. Cosa che contribuisce ad un miglior assorbimento della crema idratante, potenziandone l’efficacia.

Risultati sorprendenti

I risultati sono pressoché immediati. La pelle apparirà più luminosa, liscia e morbida al tatto. Se usato tutti i giorni con regolarità, lo noteranno tutti. Ci si potrà truccare meno e con migliori risultati. Ma la cosa bella e di non secondaria è che il massaggio è estremamente piacevole. La beauty routine diventerà una vera e propria beauty dipendenza! In commercio vi sono tantissime versioni, il consiglio è quello di acquistare il modello più piccolo. Corrisponderà anche una spesa minore. Sarà possibile portarselo in borsetta e utilizzarlo in qualsiasi momento della giornata. Anche la sera davanti alla tv. In pochissimo tempo e prima dell’abbronzatura otterremo uno strepitoso effetto wow. Ecco svelato qual è il metodo più semplice economico e piacevole per rendere perfetta la pelle del viso per la bella stagione stando comodamente seduti sul divano.