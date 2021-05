Un dramma tutto al femminile che coinvolge trasversalmente le donne. Di qualsiasi età e con qualsiasi stile di vita. L’inquinamento di città, una vita sportiva, cattiva alimentazione e stress sono tutte cose che possono portare a lavare troppo frequentemente i capelli. In pochi sanno che non è così salutare sottoporre la cute della testa a questi trattamenti. Il PH del sebo ne risente. Si finisce per dover acquistare costosi prodotti riparatori per rimediare ai danni. Si è innescato un circolo vizioso e a farne le spese sono i capelli. Ecco perché ogni donna dovrebbe usare questi due prodotti per avere sempre una testa perfetta come appena uscita dal parrucchiere e spendendo pochissimo

Non è necessario cambiare stile di vita

Per preservare il benessere della propria cute e dei capelli, non è necessario cambiare stile di vita. Basterà adottare due semplici accorgimenti davvero alla portata di tutti. I risultati sono immediati e non ci sarà più bisogno di acquistare balsamo e maschere specifiche.

Lo scrub in testa

In pochi considerano che i benefici che porta un trattamento scrub nel corpo, si possono ottenere anche in testa. Solo un piccolo accorgimento. Acquistare quello a base di zucchero. Il sale seccherebbe eccessivamente il cuoio capelluto. Lo si utilizza su tutto il corpo compreso il capo prima dello shampoo. Servirà per eliminare in profondità pelle secca, eccesso di sebo e residui dei prodotti di bellezza che spesso non vengono eliminati coi normali lavaggi. I capelli saranno immediatamente più morbidi. Essendo più sani, puliti e idratati la piega terrà molto più a lungo.

Quando arriva il momento di doverli rilavare

Bisogna lavarli e un imprevisto lo impedisce? Corre in soccorso un altro accessorio che non può mancare nel beauty di ogni donna. L’arricciacapelli. Sul mercato ve ne sono per tutte le tasche. Ecco come utilizzarlo nel modo più proficuo. Anche chi ha i capelli medio corti può utilizzarlo per creare una splendida acconciatura. I parrucchieri sanno che col capello sporco sarà molto più semplice ottenere la piega. Basta capovolgere la chioma, scuoterla e fissare con la lacca. Capelli lucenti, voluminosi e perfetti garantiscono un effetto wow. Grazie a queste due strategie è possibile ritardare di uno o due giorni il consueto lavaggio della testa a tutto beneficio del cuoio capelluto. Ecco perché ogni donna dovrebbe usare questi due prodotti per avere sempre una testa perfetta come appena uscita dal parrucchiere e spendendo pochissimo.