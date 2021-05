In vista delle lunghe serate d’estate, è importante prendersi cura del proprio giardino, valorizzandolo al meglio anche quando tramonta il sole. Negli spazi outdoor, infatti, l’atmosfera gioca un ruolo fondamentale per passare una serata piacevole, godendo della frescura serale. Per valorizzare appieno il proprio giardino e creare un’ambientazione incantata è fondamentale studiare attentamente il sistema di illuminazione. È la luce, infatti, che caratterizza e dà valore agli ambienti, impreziosendo angoli, piante, alberi, elementi acquatici e punti di interesse.

Il bello di vivere il giardino di sera, infatti, è proprio quello di mettere in risalto gli aspetti più belli, nascondendo quello che non ci piace. Si può simulare l’effetto finale, prendendo una torcia e illuminando alcuni punti o elementi particolari. In questo modo si potrà avere un’idea di come qualche tocco di luce in zone strategiche possa letteralmente trasformare il giardino. E allora mai più giardini tristi e bui con questi sistemi di illuminazione che creano un’atmosfera magica senza spendere una fortuna.

In molti pensano che per illuminare adeguatamente il proprio outdoor si debba spendere una fortuna. Nulla di più falso. Per fortuna esistono in commercio tante idee semplici e facilmente replicabili. Scopriamo quali.

Fili di lucine

I fili di lucine fanno subito atmosfera! E soprattutto, oramai, se ne trovano anche a batteria o a energia solare, un’ottima alternativa per chi non ha a disposizione una presa di corrente vicino. I fili di lucine si possono posizionare vicino alle siepi o per illuminare la zona dove bere un drink in cui la luce non deve essere troppo invadente.

Fili di lampadine

Con i fili di lampadine è subito “festa di paese”: sono perfette per decorare pergolati, archi, stesi tra gli alberi o attorno alle siepi di rose. Per creare un’atmosfera allegra e più accogliente, meglio optare per delle lampadine bianco caldo, con meno gradi Kelvin. In commercio, comunque, se ne trovano di qualsiasi varietà e dimensione: lampadine piccole, grandi, multicolore o bianche. A ognuno le sue!

Faretti

Sono sicuramente la soluzione più versatile da utilizzare in giardino: sono perfetti per illuminare le superfici sia orizzontali che verticali. Ma si possono anche impiegare dietro ad alcuni elementi caratteristici per produrre ombre suggestive. Inoltre, i faretti possono essere spostati e quindi illuminare aree diverse con il passare del tempo. Il consiglio è di utilizzare i faretti per illuminare un sentiero, un albero, delle piante, un piccolo salottino: il tutto semplicemente regolando l’angolo di illuminazione.

