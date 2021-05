Le vacanze estive si avvicinano, e molti sono in cerca di una nuova destinazione per trascorrere qualche giorno di relax lontani dall’ufficio. Tra le mete più popolari in assoluto ci sono certamente le isole, che ci conquistano con le loro spiagge e le loro atmosfere estive.

E nel Mediterraneo c’è l’imbarazzo della scelta.

Se vogliamo un’isola facilissima da raggiungere dalla terraferma, ma selvaggia e autentica, le opzioni sono più limitate. Ma la soluzione esiste. È questa l’isola da sogno a un’ora di traghetto dalla terraferma con spiagge cristalline, amatissima da campeggiatori e buongustai.

Agistri ci saprà incantare

Di quale isola stiamo parlando? Del gioiello del Golfo Saronico, la splendida isola di Agistri, in Grecia. Agistri è una delle isole più semplici da raggiungere dal porto del Pireo, a cui possiamo accedere con la metro dal centro di Atene. È questa l’isola da sogno a un’ora di traghetto dalla terraferma con spiagge cristalline amatissima da campeggiatori e buongustai.

Ma che cosa possiamo fare per passare il tempo ad Agistri?

Spiagge circondate da pinete

L’isola ci accoglie subito con splendide spiagge sabbiose a poca distanza dal porticciolo dove attraccano i traghetti. Se vogliamo una spiaggia attrezzata, Skala ci saprà incantare.

Se invece preferiamo qualcosa di più selvaggio e lontano anche dai pochi turisti presenti dirigiamoci verso Chalikiada. Si accede alla spiaggia con un sentiero a tratti un po’ impervio, ma ne vale certamente la pena. L’acqua è temperata e cristallina, quasi caraibica.

Dall’altra parte dell’isola proviamo la spiaggia di Mariza. Lungo la strada possiamo incontrare delle taverne greche tradizionali che servono i più deliziosi piatti locali. E ce n’è per tutti i gusti: carne, pesce, formaggio e naturalmente buonissime verdure cucinate come si faceva una volta. Se siamo amanti del campeggio, accomodiamoci nelle pinete che ricoprono buona parte dell’isola. Nulla di meglio che svegliarsi a poca distanza dal mare e sorseggiare un buon caffè greco.

Dopo cena, invece, non dimentichiamo di assaggiare questi tre alcolici da provare assolutamente in vacanza in Grecia.