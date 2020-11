Le sopracciglia sono croce e delizia di molte donne e non solo. Un anno vanno di moda sottilissime, un altro tutti le vogliono scure e spesse. Sembra che sia impossibile lasciarle stare così come sono. Tra una moda e l’altra ci sono, però, dei casi in cui si vogliono ottenere sopracciglia più chiare. Non è raro, infatti, avere sopracciglia molto più scure dei capelli.

In altri casi, invece, chi vuole farsi una tinta più chiara ai capelli vuole smorzare il contrasto con le sopracciglia. Non tutti sanno, tuttavia, che è possibile avere sopracciglia più chiare senza sforzo e in casa. Ecco il metodo per schiarire e decolorare le sopracciglia in cinque minuti con un risultato naturale.

Preparare tutto l’occorrente

Il segreto sta nella crema decolorante. Queste creme sono disponibili in commercio e permettono di schiarire il pelo fino a farlo diventare biondo.

Sono, infatti, in molti a usarle sui baffetti o su altre aree del corpo. Il processo schiarente non è, però, immediato. A seconda del tempo di posa si possono ottenere risultati diversi. Prima di applicare il prodotto sulle sopracciglia, chi non ha mai usato una crema schiarente deve fare una prova.

È possibile, cioè, che la pelle abbia una reazione allergica o si infiammi. Il consiglio è quello di applicare una piccola quantità di prodotto sulla pelle e lasciar agire. Se dopo aver rimosso la crema non ci sono irritazioni nel giro di 24 ore si può procedere.

Come schiarire le sopracciglia

Il metodo per schiarire e decolorare le sopracciglia in cinque minuti con un risultato naturale richiede un pò di attenzione.

Non bisogna, infatti, affidarsi ai tempi di posa presenti sulla confezione della crema. Questi si riferiscono, in particolare, all’attesa necessaria affinché il pelo diventi biondo. Le sopracciglia molto bionde donano però un effetto innaturale. Sono solitamente cercate da chi vuole poi tingerle. Chi, invece, vuole solo schiarire un pò il pelo deve accorciare il tempo di posa.

Per decolorare le sopracciglia bisogna prima di tutto preparare la crema come da istruzioni. Dopodiché questa può essere applicata sulle sopracciglia con un cotton fioc o con il pennellino di un mascara pulito. Ora non resta che aspettare.

Il consiglio, soprattutto all’inizio, è quello di lasciar agire la crema per poco tempo e vedere il risultato. Se i peli non sono abbastanza chiari si può procedere con una seconda applicazione.