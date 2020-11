I capelli sono uno dei mezzi con cui esprimiamo il nostro stile e la nostra personalità. Uno dei modi più originali per rinnovare il nostro look è quello di cambiare colore di capelli.

Esistono in commercio numerosissime tinte di qualsiasi colore, da quelli più classici a quelli più insoliti e squillanti.

Ma prima di applicare una tinta, specialmente se di un colore acceso, bisogna decolorare i capelli, ovvero rimuovere il nostro colore di capelli originale tramite l’applicazione di sostanze chimiche. In questo modo il colore risalterà meglio e durerà più a lungo.

Ma decolorare i capelli non è un processo così semplice, e bisogna rispettare alcuni accorgimenti. Vediamo quindi come decolorare i capelli prima di fare la tinta senza rovinarli.

Scegliamo il prodotto a seconda del nostro colore naturale

Se abbiamo deciso di decolorare i capelli in casa, dobbiamo prestare molta attenzione a ogni passaggio per evitare di rovinare i capelli. Innanzitutto, scegliamo un buon prodotto decolorante. Il decolorante serve per eliminare i pigmenti dal capello tramite un processo di ossigenazione. I vari decoloranti hanno concentrazioni di schiarenti diversi. Se il nostro colore naturale è molto scuro, dovremo scegliere un prodotto più concentrato. Se invece abbiamo già i capelli chiari, basterà un prodotto molto più delicato.

Una volta scelto il decolorante giusto, non ci rimane che metterci al lavoro sulla nostra chioma.

Proteggiamo la nostra pelle e il cuoio capelluto

Indossiamo indumenti vecchi, dato che potrebbero rovinarsi. Utilizziamo anche i guanti e occhiali protettivi, dato che il decolorante potrebbe essere tossico. Separiamo i capelli in ciocche abbastanza piccole con l’aiuto di pinze e forcine. Cominciamo a stendere il prodotto decolorante aiutandoci con un pennello. Distribuiamolo bene su tutta la lunghezza del capello. Una volta terminato, indossiamo la cuffia e lasciamo il decolorante in posa per qualche minuto. Non aspettiamo troppo perché il perossido di idrogeno contenuto nel decolorante non fa bene al nostro cuoio capelluto.

Finito il tempo di posa, laviamo bene i nostri capelli.

È importantissimo prenderci cura della nostra chioma post-decolorazione. Concediamoci una maschera idratante per capelli, e ricordiamoci di proteggerli ogni giorno dagli elementi esterni e dal sole (ecco una crema solare naturale per i nostri capelli).

Ecco come decolorare i capelli prima di fare la tinta senza rovinarli e mantenendoli forti e idratati.