Il metodo originale ed infallibile per avere infinite piantine di pomodoro a costo zero che sta spopolando

A quanti piacerebbe avere un orto rigoglioso e fai da te, ricco di frutta e ortaggi di stagione?

Ancora più bello è conoscere i trucchi del mestiere che permettono di avere un orto sempre rigoglioso e produttivo a costi ridottissimi.

La bella stagione è alle porte e, si sa, il re dell’orto che caratterizza questi mesi caldi è il pomodoro. Il pomodoro, che sia esso giallo o rosso, rientra erroneamente nella classe delle verdure ma è in realtà un frutto, perché composto da semi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questo frutto si presta alla preparazione di numerose pietanze. È la base di molti piatti tipici della cucina dell’intera Penisola. Cosa c’è di più fresco e gustoso di una bella caprese, con pomodori a rondelle, mozzarella di bufala e qualche profumatissima foglia di basilico? E quale condimento migliore per una bruschetta che un pomodorino tagliato e condito? Per non parlare poi del classico ed inimitabile sugo al pomodoro, e la pappa al pomodoro?

Insomma un frutto davvero versatile e gustoso, un vero e proprio jolly da avere in cucina.

Il metodo originale ed infallibile per avere infinite piantine di pomodoro a costo zero

Ma allora come poterlo coltivare in giardino? E come fare ad averne infinite piantine?

Il metodo è sorprendente basterà procurarsi delle uova e dei semini di pomodoro.

Come fare?

Fase 1

Prendere il pomodoro ed estrarne i semini. È importante poi pulirli accuratamente per evitare che la polpa resti attaccata ai semini, perché essa potrebbe rovinare le piantine nuove. Lavarli ed asciugarli.

Procurarsi una scatola da sei uova. Svuotare le uova, creando un forellino di 2 cm sulla cima del guscio d’ uovo. Sciacquare il guscio per pulirlo e forare l’uovo con un piccolo buchino sul fondo. Per creare il foro fare attenzione a non rompere il guscio. Possiamo creare il forellino con un cacciavite, l’importante è mettere il palmo della mano sotto il guscio, così da evitare che questo si rompa.

Fase 2

Riporre i gusci delle uova all’interno del loro contenitore, e all’interno di ogni guscio riporre del terriccio. Aggiungere ad ogni guscio uno o più semi di pomodoro. Annaffiare abbondantemente con un vaporizzatore e richiudere la vaschetta, così da creare una vera e propria piccola serra.

Dopo una settimana saranno spuntate le nostre piantine, potranno in ogni guscio essere presenti più piantine. Al fine di una crescita corretta però è necessario tagliare vai quelle più deboli e lasciar crescere la più lunga.

Arrivati all’altezza di 15 cm le piantine vanno travasate in un vaso.

Se il metodo originale ed infallibile per avere infinite piantine di pomodoro a costo zero è stato un utile spunto è possibile approfondire l’argomento giardino cliccando qui.