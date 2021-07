I pomodori sono la verdura dell’estate per eccellenza. Anche se ormai li troviamo in commercio tutto l’anno il loro periodo di crescita è proprio la stagione estiva. E la differenza si nota eccome. I pomodori invernali sono molto spesso poco saporiti e acquosi mentre quelli estivi sprigionano un gusto e un aroma incredibili. Ne esistono di tantissime varietà, ognuna più gustosa dell’altra e ognuna adatta a diverse preparazioni. Nella cucina italiana il pomodoro è uno degli ingredienti base, usato per sughi, zuppe o anche fresco sopra una bruschetta e un filo d’olio.

Il metodo infallibile per far crescere la nostra pianta di pomodori sana e rigogliosa

Non molti sanno che coltivare i pomodori, nell’orto o in giardino, è abbastanza semplice. È una pianta che si presta bene ad essere coltivata in tantissimi contesti, basta seguire delle piccole accortezze. Quella del pomodoro è una pianta che teme le temperature fredde. Ha bisogno infatti di una temperatura di almeno 13 gradi per poter crescere sana. Un’altra cosa a cui bisogna prestare una certa attenzione sono le piante infestanti e gli insetti. Questi pericoli possono compromettere la coltivazione e far sì che la pianta non cresca correttamente.

Ma ecco il metodo infallibile per far crescere la nostra pianta di pomodori sana e rigogliosa. Nonostante il pomodoro sia una pianta che teme anche la siccità, è bene non innaffiarla troppo spesso. Il pomodoro ha bisogno di un apporto di acqua che non sia troppo alto, altrimenti i pomodori non cresceranno mai. È bene innaffiare la pianta una volta ogni due giorni e sempre con basse quantità. Se abbiamo piantato la pianta in caso è meglio innaffiarla ma senza lasciare acqua ristagnante. Se abbiamo piantato direttamente a terra potremo anche innaffiare tutti i giorni ma programmando gli irrigatori per pochissimo tempo sempre per evitare ristagni eccessivi. In questo modo la nostra pianta di pomodoro crescerà sana e rigogliosa e soprattutto ci darà tantissimi frutti.