La pasta alla mediterranea più originale dell’estate è pronta in soli 10 minuti

L’estate è ormai arrivata e con l’arrivo del caldo arriva anche il cambio di alimentazione. Lasciamo zuppe e piatti troppo pesanti e facciamo spazio a piatti freschi e leggeri, magari anche veloci da poter consumare in spiaggia. Uno di questi è la squisita pasta alla mediterranea. Un piatto semplice e leggero pronto in pochissimo tempo, che può essere consumato sia caldo che freddo e quindi versatile per qualsiasi momento. La pasta alla mediterranea più originale dell’estate, infatti, è pronta in soli 10 minuti, è adatta ad essere consumata in casa o all’aperto. È un piatto ricco di verdure e nutrienti, può essere consumato anche da chi segue una dieta vegetariana.

Andiamo a vedere come si prepara questo piatto.

Gli ingredienti (per 4 persone) sono semplicissimi:

pasta (quella che ci piace di più) 400 g;

una melanzana;

una zucchina;

pomodorini pachino 100 g;

olive;

mozzarella o formaggio feta;

basilico;

menta;

olio evo.

Il procedimento è semplice e velocissimo

Innanzitutto si mette a bollire l’acqua. Nel mentre si iniziano tagliare le verdure a quadretti piccoli, si mettono a soffriggere in padella con un filo d’olio prima le zucchine. Poi si aggiungono le melanzane. Quando zucchine e melanzane sono appassite si aggiungono i pomodorini tagliati a spicchi. Infine si aggiungono le olive. A questo punto saliamo l’acqua della pasta e mettiamo la pasta a cuocere per 10 minuti circa. Una volta cotta, la pasta può essere scolata e versata direttamente nella padella delle verdure se si vuole consumare calda. Altrimenti si lascerà raffreddare e verrà aggiunta alle verdure solo da fredda. La mozzarella o la feta andranno aggiunte solo alla fine: se la pasta e calda la mozzarella filerà, la feta formerà una deliziosa cremina che avvolgerà tutta la pasta. Come tocco finale si aggiungono menta e basilico e la nostra pasta alla mediterranea è subito pronta per ogni occasione.