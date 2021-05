Sarebbe magnifico avere una casa perfetta e una cucina senza problemi. A volte però per piccoli problemi bisogna ricorrere a qualche soluzione semplice e pratica come quelle delle nostre nonne. Allora ecco il motivo davvero geniale per cui tutti lasciano una deliziosa zolletta di zucchero nel frigorifero.

A ogni problema una soluzione semplice

In cucina molto spesso si è presi da piccoli intoppi che semmai ci fanno perdere il nostro ritmo e a volte anche la nostra tranquillità. Il frigorifero potrebbe essere una piccola fonte di grattacapi se proprio non è nuovissimo. Le guarnizioni che non chiudono bene, l’acqua che cola all’interno, la muffa che si accumula su certi alimenti ecc. possono crearci l’umore poco allegro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Per fortuna ad ogni problema si trova sempre una soluzione e per di più anche naturale. Se la guarnizione non chiude bene spesso dipende dal fatto che è vecchiotta e allora bisogna pensare ad una sostituzione.

Se l’acqua cola nel frigo una soluzione si può trovare leggendo questo articolo. Per i cattivi odori è consigliato lavare l’interno del frigo con acqua e aceto bianco per una pulizia efficace e un effetto antiodore.

Ecco il motivo davvero geniale per cui tutti lasciano una deliziosa zolletta di zucchero nel frigorifero

Uno degli alimenti che abbiamo in frigo ed anche un po’ delicato nella conservazione è il formaggio. È facile che sul formaggio si formi la muffa soprattutto se è fresco o a pasta tenera. La muffa si crea a causa dell’umidita che si forma e ristagna sulle sue pareti. Molti avvolgono il formaggio nelle pellicole di plastica trasparenti per proteggerlo meglio, e invece sono proprio queste che trattengono l’umidità che dà origine alle muffe. Meglio fogli di carta che lasciano passare l’aria e evitano condense d’umido sul formaggio.

Magie dello zucchero

Ma una soluzione geniale delle nostre nonne è sempre disponibile. Loro mettevano una zolletta di zucchero nel recipiente o nella carta del formaggio. Lo zucchero assorbe proprio quell’umidità in eccesso che crea le muffe.

Lo zucchero però è anche un antibatterico. In pratica lo zucchero in questo modo si trasforma in un ottimo conservante naturale da utilizzare non solo per i formaggi. Una zolletta di zucchero nel frigo dà veramente risultati sorprendenti.