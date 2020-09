Ieri a Milano si sono aperte le danze della settimana della moda. Tra show fisici e digitali la moda in Italia va avanti e si fa sentire. La mattinata parte presto, ma vediamo ora il meglio della prima giornata di Fashion week a Milano. Tanti i brand che hanno presentato fisicamente, ma tanti anche quelli che hanno deciso per dei mini video dove presentano la collezione spring-summer 2021.

Da mattina a sera cosa va in scena a Milano

Un valzer leggero tra fisico e digitale. Ad aprire la giornata è stata la maison Missoni che ha optato per un’edizione digitale sulla piattaforma di Camera nazionale della moda. Il brand d’altro canto presenta l’autunno-inverno 2020, collezione che aveva già sfilato lo scorso febbraio 2020.

A seguire online nel frattempo di gemelli Dean e Dan hanno presentato la loro collezione di Dsquared2, tra sensualità e army style. Ma dal digitale si torna al fisico con il défilé di N°21. Alessandro Dell’Acqua ha deciso di portare in scena una sfilata co-ed tra giacche atelier, piume e sottovesti perlacee. Mentre Alberta Ferretti porta in passerella una donna sicura di sé dal fare chic.

Il meglio della prima giornata di Fashion week a Milano

Ma il meglio della prima giornata di Fashion week a Milano non finisce qui. Perché a metà pomeriggio è arrivata la comunicazione che Etro sbarca sul social network TikTok, piattaforma ormai molto amata anche dalla moda. Brand che sfilerà oggi alle ore 18 in via Gesù, a Milano. Ieri è stato anche il grande giorno di Nicola Brognano, che ha fatto il suo debutto alla direzione creativa di Blumarine, brand controllato dalla holding Eccellenze italiane di Marco Marchi.

Durante la prima giornata della settimana della moda i riflettori erano puntati anche su altre due maison italiane: Fendi e Dolce&Gabbana. La prima ha portato in passerella l’ultima collezione di Silvia Venturini Fendi, poiché dalla prossima stagione la donna Fendi sarà disegnata da Kim Jones, mentre lei continuerà a disegnare l’uomo e gli accessori donna. Dolce&Gabbana invece rimane fedele alla sua terra. Portando in passerella un patchwork di carri e colori Made in Sicily.

Approfondimento

