Stiamo per entrare nella stagione autunnale. Anzi forse è già arrivata, visti i cambiamenti climatici in corso e la bomba d’acqua che è scesa sulla Capitale ieri. E tutti sanno che durante la primavera il naso cola per colpa dell’allergia, d’inverno per colpa del raffreddore. In entrambe le stagioni evita di soffiare il naso con i rotoli di carta da cucina, il tuo naso potrebbe diventare così. In primavera per fortuna abbiamo gli antistaminici che ci aiutano a combattere l’allergia. Per invece un semplice, seppur fastidioso, raffreddore solitamente gli si lascia il tempo di fare il suo corso. Magari aiutando il nostro corpo con delle tisane calde che liberano il naso.

Ecco perché non bisogna usare i rotoli di carta da cucina

Avere il raffreddore può essere una vera palla al piede. Starnutisci di continuo, ti cola il naso e ogni due secondi sei alle prese con un fazzoletto. Se siamo in giro e non abbiamo i fazzoletti poi si va incontro a delle scene un po’ surreali. Per questo motivo si consiglia sempre di tenere un pacchetto di fazzoletti nella borsa oppure in macchina. Fanno sempre comodo.

Molti invece usano, al posto del fazzoletto, i rotoli di carta da cucina. Assolutamente no. Evita di soffiare il naso con i rotoli di carta da cucina, il tuo naso potrebbe diventare così rosso e screpolato da peggiorare la situazione. Infatti al tatto se toccate un fazzoletto e i rotoli di carta da cucina noterete che hanno una consistenza completamente diversa. Il primo è morbido, soffice e alcuni sono anche profumati. I rotoli di carta da cucina invece sono di una carta e dura. Se questa la usate per soffiarvi il naso alla fine dei conti sembrerete Rudolph, la renna di Babbo Natale. E oltre al danno (che sarebbe il raffreddore), pure la beffa (che sarebbe il naso rosso e screpolato).

Beh traete voi ora le conclusioni. Ma io fossi in voi da oggi un pacco di fazzoletti con me lo porterei sempre.

