A volte capita di trovare il barattolo del miele “attaccato” dalle formiche. Un vero esercito alla ricerca di cibo. In questi casi come proteggere i cibi dalle formiche, senza usare prodotti pericolosi per la salute?

Da cosa sono attirate le formiche?

Se lasciassimo un barattolo di miele sul tavolo di cucina o anche in dispensa, lo ritroveremo ben presto pieno di formiche che cercano di entrarvi. Così anche per briciole di pollo fritto che sono cadute accidentalmente dal tavolo. Attirerebbero sicuramente queste piccole bestiole.

Prima di tutto bisogna dire che le formiche sono attirate da piccoli residui di cibo, che a volte cadono dalle nostre tavole. Possono ficcarsi sotto la gamba del tavolo o in un angolo sotto la dispensa della cucina. Per le formiche il loro odore costituisce un’attrazione irresistibile. Ben presto troveremo una lunga fila, che come una colonna militare si dirige verso di essi.

Come proteggere i cibi dalle formiche, senza usare prodotti pericolosi per la salute?

Si sa in casa e soprattutto in cucina, non è possibile utilizzare quei prodotti in polvere che si usano per il giardinaggio. Bisogna trovare dei validi sistemi alternativi.

La prima regola è tenere sempre ben pulito il pavimento, lavando, come si fa di solito, con un detersivo. Questo oltre a pulire, elimina anche impercettibili odori per il nostro naso, che potrebbero attirare le formiche.

Se la casa non è di recente costruzione, o è collocata fuori dai centri urbani, è possibile che le formiche siano abbastanza vicino. Se le dovessimo trovare interessate al barattolo di miele, che come ben si sa non va messo in frigorifero, bisogna studiare un sistema che le impedisca di avvicinarsi.

Il trucco dell’acqua e dell’olio

In questo caso si deve ricorrere ad un nemico giurato delle formiche, cioè l’acqua. Si versa dell’acqua in una ciotola o in un piccolo sottovaso e vi si mette al centro il barattolo. Le formiche sentono l’odore del miele, ma non osano avvicinarsi e ben presto non le vedrete più.

Stessa cosa si può fare per la credenza della casa di campagna, mettendo i piedi in legno in piccole ciotole con dell’olio, in modo da isolarla dal suolo.

Ecco come proteggere i cibi dalle formiche, senza usare prodotti pericolosi per la salute.