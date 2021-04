La Santa Pasqua 2021 è appena finita e gli Esperti di ProiezionidiBorsa ci hanno riferito che molti italiani stanno già comprando le vacanze. Da un lato siamo rimasti increduli: ad oggi i nostri ristoranti e bar sono ancora chiusi e spesso non possiamo nemmeno uscire di casa.

Tra zona rossa e zona arancione, pensavamo che in pochissimi stessero già pensando alle vacanze. Pensando, immaginarsi se comprando. Invece, la realtà è spesso ben diversa da tutte le idee che ognuno di noi può avere. E, per i fortunati che si potranno permettere le vacanze estive nel 2021, ci sono già splendide notizie. Ecco perché tutti stanno già prenotando le vacanze in questo posto.

Le meraviglie del nostro Sud

Ebbene, il Lettore forse si aspettava di leggere della Grecia, Spagna o della Bulgaria.

Invece, quest’estate si preannuncia favolosa per il nostro Sud. Ad agosto avremo vaccinato gran parte della popolazione italiana. E, in particolare, tutti gli anziani e le fasce più a rischio.

Si sa che la parola cinese per definire la “crisi” si compone di due ideogrammi: problema ed opportunità. Ecco, Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo, come sempre, essere positivi e infondere fiducia nel Lettore. Gli italiani che prenotano le vacanze in Italia e specialmente al Sud correranno meno rischi.

Meno rischi

Infatti, prendendo ad esempio ciò che è successo l’anno scorso, sappiamo ormai bene una cosa. Le regole e le procedure per eventuali tamponi o quarantene possono essere decise quasi da un giorno all’altro.

Questo sconvolge e non poco la vita di chi va in vacanza: tra rientri anticipati e altri problemi non è proprio l’ideale. Inoltre, sarebbe poi proprio un modo di dimostrare al nostro Paese e alla nostra società cosa vuol dire sentirsi parte di un destino comune. Applaudivamo per ore e giustamente lo facevamo, i medici e gli infermieri.

È l’ora di concentrarsi anche sui ristoratori e albergatori, categorie che hanno pagato un prezzo altissimo. Ecco perché tutti stanno già prenotando le vacanze in questo posto.

