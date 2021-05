Ci prendiamo sempre cura del nostro corpo e non dobbiamo assolutamente trascurare la salute dentale. L’igiene orale non solo è fondamentale a livello estetico ma rispecchia la cura e il benessere della persona. La pulizia dei denti non deve solo limitarsi allo spazzolamento dei denti. Infatti, non può prescindere dall’uso di alcuni strumenti spesso trascurati come il collutorio e il filo interdentale.

Gli odontoiatri consigliano di utilizzare queste tre tecniche per un’ottima e giusta igiene orale. Ma in tempi di magra come questo, la gente cerca di risparmiare il più possibile, cercando di non spendere tanto sugli acquisti. Ecco perché non compreremo più collutori al supermercato perché li potremo fare a casa con soli due ingredienti risparmiando soldi.

Il timo

Il timo è noto per le sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, perfetto per la cura delle gengive e per lo sbiancamento dei denti. Basta far bollire l’acqua minerale e il timo, lasciandoli riposare per un po’ prima di passare alla filtrazione. Aspettiamo che si raffreddi per evitare di ustionarci e dopo aver spazzolato i denti col dentifricio, usiamo questo collutorio fai da te potente come quello dei supermercati. Oltre alla cura dei denti e delle gengive, il timo farà risplendere i nostri denti e al contempo avere un alito fresco e profumato.

La menta

Ovviamente ai supermercati vendono il collutorio a base di menta. Questa è veramente ottima non solo per l’igiene orale ma anche per favorire la digestione. La menta piperita può essere usata sia sotto forma di olio essenziale che sotto forma di infuso, proprio per come abbiamo spiegato il collutorio a base di timo.

L’unione tra timo e menta

Non compreremo più collutori al supermercato perché li potremo fare a casa con soli due ingredienti risparmiando soldi. Il connubio tra questi due ingredienti naturali sarebbe la soluzione perfetta per un ottimo collutorio fai da te. In gocce di olio essenziale o tramite le foglie, il collutorio ci donerà un sorriso smagliante e alito profumato a prova di bacio!

