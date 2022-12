Raffreddore, tosse, male a testa e gola? Prova il semplice rimedio delle nonne per curare i sintomi

D’inverno è più probabile avere il raffreddore, anche a causa delle basse temperature e i primi sintomi non tardano ad arrivare. Un disturbo fastidioso che può provocare naso chiuso, mal di gola, tosse e dolori alla testa. Vediamo come preparare una nutriente e veloce tisana ricostituente che rinforza il sistema immunitario e contrasta i fastidi.

I malanni durante la stagione invernale possono metterci K.O. a causa di tremende influenze che ci debilitano e obbligano a stare a letto. Complice il freddo, che indebolisce il nostro sistema immunitario, ma non solo. Infatti, è più frequente tenere le finestre chiuse in casa o andare in luoghi affollati dove il ricambio dell’aria è praticamente inesistente. Queste condizioni possono provocare la diffusione di virus o sbalzi di temperatura, dando vita ai malesseri invernali.

In più, il nostro comportamento a tavola potrebbe non essere dei migliori, soprattutto durante le feste natalizie. Seguire una corretta alimentazione sarebbe indicato sempre, ancor di più quando le basse temperature possono mettere alla prova il nostro organismo. Questo vuol dire preferire maggiormente i cibi freschi e ricchi di vitamine e minerali, utili per rinforzare le difese e facilmente digeribili.

Contrasterebbe raffreddore, tosse, male a testa e gola e dolori influenzali questa tisana nutriente

Sebbene quando si ha il raffreddore la voglia di mangiare diminuisca, bisogna sforzarsi un poco scegliendo alimenti nutrienti. Potrebbe dare sollievo e alleviare tutti i sintomi scatenati dal malanno una tisana della nonna che prevede l’uso di alcuni ingredienti salutari straordinari. Il primo componente è lo zenzero, una radice commestibile dal gusto rinfrescante e aromatico, un po’ piccante. È fonte di oli essenziali, ricco di vitamina C e potassio ed avrebbe proprietà antinfiammatorie, analgesiche e antibatteriche. Sembrerebbe essere un toccasana per calmare i sintomi dell’influenza.

Un altro ingrediente da utilizzare è l’alloro. Le sue foglie potrebbero rinforzare il sistema immunitario e combattere dolori muscolari legati ai malanni di stagione. In aggiunta non può mancare il limone, un agrume straordinario per fare il carico di vitamine, minerali e antiossidanti, dall’azione antimicrobica e antivirale. Infine, per addolcire, impieghiamo del miele come rimedio per contrastare disturbi alle vie aeree superiori, raffreddore, tosse, male a testa e gola. Sarebbe anche un alleato dell’intestino, perché nutriente e agisce positivamente sulla flora intestinale. Quindi, per ogni litro d’acqua facciamo bollire per 20 minuti:

5 foglie secche d’alloro;

150 g di zenzero;

il succo e le bucce di 2 limoni biologici;

2 cucchiai di miele.

Come essiccare e conservare l’alloro

Se ci capita di raccogliere, o acquistare, più foglie di alloro fresco, potremmo tranquillamente conservarle per usarle in cucina nella preparazione di varie ricette. Prima sarebbe meglio essiccare le foglie, senza l’ausilio di strumentazioni specifiche. Laviamo per bene le foglie e asciughiamole con un panno asciutto e pulito, poi potremo farle seccare all’interno di un sacchetto, carta di giornale o velocemente in forno a bassa temperatura. Una volta pronte e raffreddate, riponiamole all’interno di barattoli di vetro ermetici o sacchetti di carta del pane in un luogo buio e asciutto.