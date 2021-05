Le donne che portano gli occhiali da vista abitualmente sono oltre il 40%. Può sembrare banale ma non è così semplice valorizzare lo sguardo di indossa gli occhiali da vista. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di dare qualche consiglio alle donne che portano gli occhiali per truccarsi al meglio. Infatti, il make-up perfetto per valorizzare gli occhi di chi porta gli occhiali da vista si realizza in pochi minuti. Scopriamo insieme come fare passo dopo passo.

Cosa bisogna sapere

Forse non tutti sanno che gli occhiali da vista possono restituire una percezione falsata del nostro sguardo. Infatti, gli occhiali indossati da persone che soffrono di miopia fanno sembrare gli occhi più piccoli. Il contrario succede invece alle persone che indossano occhiali per l’astigmatismo: questi, infatti, fanno apparire gli occhi più grandi. Per questo motivo, dobbiamo adattare il nostro make-up a queste caratteristiche per apparire al meglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se indossiamo occhiali per la miopia quindi dovremo evitare i colori scuri perché questi andrebbero a rimpicciolire ulteriormente l’occhio. Meglio puntare su colori chiari e luminosi. Se invece siamo astigmatici per far risaltare meglio i nostri occhi puntiamo su uno smokey eyes leggero. Date queste premesse, purtroppo è un dato di fatto che gli occhiali da vista tendono a spegnere un po’ lo sguardo. Nonostante ciò, il make-up perfetto per valorizzare gli occhi di chi porta gli occhiali da vista si realizza in pochi minuti.

Sopracciglia

Gli occhiali da vista pongono l’accento sugli occhi e su ciò che li circonda. Proprio per questo motivo le sopracciglia devono essere perfette. Se le possediamo già ben definite e folte, limitiamoci a pettinarle con un gel trasparente. In caso contrario, definiamole con una matita di un colore simile alle nostre sopracciglia e un po’ di ombretto per fissarla.

Occhiaie

Gli occhiali da vista possiedono un enorme difetto: quello di accentuare le nostre occhiaie. Per ovviare a questo problema cerchiamo di nasconderle usando un correttore liquido. Se le nostre occhiaie sono di colore blu-violaceo, usiamo un correttore sui toni dell’arancione. Per rendere il make-up perfetto applichiamo sopra il correttore un concealer dai toni chiari che permetterà di dare luminosità a questa zona.

Labbra

Nonostante la mascherina, le labbra non possono essere trascurate. Prima di procedere, consigliamo di praticare un leggero scrub alle labbra che servirà a renderle più levigate. Inoltre, essendo più lisce e levigate, lo scrub ci permetterà di ottenere una migliore resa del rossetto. Consigliamo di abbinare il trucco delle labbra tenendo conto del tipo di montatura del nostro occhiale. Se possediamo una montatura retrò, via libera a nuance accese, ma ricordiamoci che il troppo stroppia. Se abbiamo osato con il trucco occhi, è meglio lasciare le labbra al naturale.

Approfondimento

L’infallibile trucco per tirare una perfetta riga di eyeliner senza ottenere l’odiato effetto sbavato e asimmetrico.