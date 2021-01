Molte donne amano l’eyeliner, ma almeno la metà di loro si trova in difficoltà a stenderlo senza incorrere in un esaurimento nervoso. Infatti la sua texture è scivolosa e bisogna avere una mano ferma e abile per ottenere uno sguardo da favola.

Oggi parliamo di una tecnica particolare: spieghiamo, infatti, qual è l’infallibile trucco per tirare una perfetta riga di eyeliner senza ottenere l’odiato effetto sbavato e asimmetrico.

Il trucco dello scotch

Se ogni volta mettersi davanti allo specchio per mettere alla prova le proprie potenzialità da makeup artist diventa uno stress, ecco una soluzione che può semplificare la vita. Infatti, con questo piccolo accorgimento, si può essere pronte per uscire o per mostrarsi durante una videoconferenza in meno di cinque minuti.

Basta munirsi di una forbice e di un rotolino di scotch, elementi che si possono trovare sempre in casa. A questo punto, basta posizionarsi di fronte allo specchio e staccare due piccole sezioni di nastro adesivo trasparente.

Bisogna essere attenti ad ottenere delle sezioni dritte. Una volta ottenute, basta applicarle di fianco alle estremità dei propri occhi in maniera obliqua, in modo da ottenere una linea guida per poter tirare la riga di trucco. Così facendo sarà impossibile sbagliare e si otterrà un trucco impeccabile oltre che perfettamente simmetrico.

Una volta che lo scotch avrà fatto il suo compito, basta staccarlo delicatamente dalla pelle.

Oggi abbiamo spiegato qual è l'infallibile trucco per tirare una perfetta riga di eyeliner senza ottenere l'odiato effetto sbavato e asimmetrico.