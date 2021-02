Se si desiderano occhioni da cerbiatto e un sguardo più disteso e giovanile questa guida di Proiezioni di borsa per il make-up perfetto per occhi subito più grandi è quella giusta. Occhi più grandi possono esprimere tenerezza e sensualità allo stesso tempo. Un modo alternativo per farsi notare, soprattutto di questi tempi che si indossa la mascherina per la propria sicurezza e quella degli altri.

La matita color burro

Un matita color burro o champagne, reperibile in qualsiasi profumeria o negozio di cosmetici, è perfetta per creare un effetto ottico di ingrandimento dell’occhio. Assolutamente fuori moda la matita bianca, infatti è preferibile un bianco sporco, anche perché l’effetto con la pupilla e con la pelle sarà molto più naturale.

Piegaciglia e Mascara

Il piegaciglia diventerà il proprio alleato durante le sessioni di make-up. Infatti ha lo scopo di arcuare e allungare le ciglia. È consigliabile acquistarne uno di qualità nelle profumerie specializzate, data l’area delicata in cui va applicato. Non avvicinarsi con la pinza troppo vicino al bordo della palpebra. Tenere la stretta sulle ciglia per 10 secondi per ciascun occhio. A questo punto applicare il mascara con più passate, insistendo principalmente sul centro della ciglia per aumentare la profondità.

Eyeliner

L’eyeliner può essere un altro metodo per far sembrare gli occhi più grandi. Ne esistono diversi tipi in commercio: con l’applicatore a matita, con la punta a pennellino, in formato gel con l’apposito applicatore. Non è sempre facile metterlo. Ecco qui una pratica guida per farlo. L’eyeliner allunga l’occhio, per uno sguardo immediatamente più sexy.

Illuminante

L’illuminante, come la matita color burro, essendo un colore chiaro e luminoso allargherà invece di restringere come per esempio farebbe un ombretto nero. Il consiglio è quello di metterlo al centro della piega interna dell’occhio.

Niente matita nera

Assolutamente sconsigliata la matita nera che non farà altro che rendere gli occhi più piccoli. Il make-up perfetto per occhi subito più grandi si realizza in poco tempo ed è anche economico. Per occhi da ammirare.