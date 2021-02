Una volta presa la decisione di far sterilizzare o castrare il cane, è bene capire cosa accadrà al rientro a casa dopo l’intervento. Potrebbero essere giorni un po’ strani per l’animale e ha bisogno di tutto il supporto e la cura per recuperare il prima possibile. Come comportarsi con un cane appena sterilizzato o castrato non è una cosa di sempre facile intuizione.

Calma e tranquillità

I primi giorni il cane deve stare in un ambiente silenzioso e rasserenante. Da evitare quindi fonti di rumore come la televisione ad alto volume, i bambini che urlano, la fastidiosa suoneria del telefono, parlare a voce troppo alta al cellulare o in casa. Potrebbe essere necessario per i primi giorni evitare di invitare persone a casa che il cane non conosce. Potrebbe infatti agitarsi o sentirsi a disagio.

Restare con il cane

Potrebbe essere necessario prendersi un giorno libero per assistere il cane nelle successive ventiquattro ore all’intervento. Se proprio non si può evitare, fare in modo che il cane rimanga a casa con una persona di fiducia.

Nutrire nel modo corretto

Subito dopo l’intervento sarebbe preferibile preparare un pasto leggero al cane, perchè lo stress per l’operazione potrebbe renderlo indisposto e potrebbe non digerire il cibo. Aumentare progressivamente le dosi nei giorni successivi fino a tornare alla sua dieta normale.

Fare attenzione alla ferita

Il cane avrà sicuramente il collare elisabettiano a protezione della ferita dopo l’operazione. Tuttavia, è preferibile tenerlo d’occhio per evitare che si lecchi la ferita. I punti post-operatori potrebbero tirare e il cane sentirà l’irresistibile tentazione di grattarsi. Se in casa sono presenti altri animali, allora è meglio fargli indossare una maglietta per evitare che siano gli altri animali a leccargli la ferita. Controllare la ferita durante la giornata per vedere se si infetta. La cuccia del cane deve essere pulita proprio per evitare che la ferita si sporchi.

Per concludere non c’è medicina migliore che una lauta dose di coccole! Ecco spiegato come comportarsi con un cane appena sterilizzato o castrato. Per ogni dubbio rivolgersi sempre al proprio veterinario di fiducia.